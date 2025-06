Terracomunica 2025: Gubbio, Epicentro di Sostenibilità e Innovazione

Terracomunica 2025: Un’Evoluzione della Sostenibilità a GubbioDal 14 al 25 giugno 2025, Gubbio si trasformerà in un epicentro di riflessione e azione per la sostenibilità, ospitando l’edizione 2025 di Terracomunica. Questa settimana di eventi gratuiti non si limita a celebrare un concetto, ma ambisce a reinterpretarlo, trascendendo la mera tutela ambientale per abbracciare una visione olistica che pone la responsabilità sociale al centro.L’evento, ambientato tra le maestose mura del Palazzo dei Consoli e in altri luoghi simbolo del patrimonio storico-culturale guibinense, si configura come un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di competenze e prospettive diverse. La programmazione, densa e variegata, vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama nazionale. Già confermati, il luminare dell’economia Giulio Sapelli, l’economista Pietro Modiano, il teologo e psicologo Ubaldo Cortoni, l’ingegnere Sara Baroni – esperta di rigenerazione urbana e antifragilità – Alberto Mattiello, innovatore tecnologico, Marco Pizzi, sociologo del territorio, Roshan Borsato, docente di economia dell’innovazione 4.0, e Giovanni Carlotti, ideatore di progetti educativi territoriali. Ma Terracomunica non sarà un monologo di esperti. L’iniziativa si propone di creare un dialogo inclusivo, accogliendo imprenditori, studenti, artisti e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è co-creare una visione condivisa, fondata su principi di resilienza, equità e sviluppo sostenibile, profondamente radicata nel tessuto sociale ed economico del territorio. Un elemento distintivo di Terracomunica 2025 saranno i Business Forum organizzati da Richmond Italia, che hanno scelto nuovamente Gubbio come sede per il Marketing Forum, il Sustainability Richmond Forum, il Procurement Forum e il Welfare e Wellbeing Richmond Forum. Questi eventi offriranno opportunità concrete di networking e approfondimento per il mondo delle imprese, stimolando l’innovazione e la creazione di valore condiviso.Il calendario sarà arricchito da appuntamenti culturali, laboratori esperienziali e momenti di incontro informale, tutti ad accesso libero. Tra gli eventi istituzionali di punta, il panel “Territorialità e Sostenibilità Sociale” vedrà la partecipazione della Presidente della Regione Umbria, del Presidente della Provincia di Perugia e del Sindaco di Gubbio, moderato dal giornalista Rai Luca Ginetto. La serata del 20 giugno sarà dedicata a “Fede, Natura, Comunità: uno sguardo spirituale sulla sostenibilità”, con un confronto interreligioso tra esponenti cristiani, musulmani ed ebrei, coordinato da Claudio Sebastiani di ANSA Perugia.Patrocinato da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Gubbio e dalla diocesi locale, con il supporto di Richmond Italia e di una vasta rete di partner privati, Terracomunica 2025 si propone come un’iniziativa strategica per il futuro del territorio, un’occasione per ripensare il concetto di progresso, intrecciando sviluppo economico, giustizia sociale e tutela del patrimonio culturale e ambientale. Un’esperienza formativa e ispiratrice per costruire insieme un futuro più equo, resiliente e sostenibile.