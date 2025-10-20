Umbria e l’Eredità delle Donne: un Festival per l’Intelligenza Femminile

L’Umbria si fa voce nell’Eredità delle Donne: un mosaico di talenti femminili per un futuro più consapevoleIn un’epoca segnata da sfide globali e da una crescente necessità di dialogo costruttivo, l’Eredità delle Donne, festival dedicato all’empowerment femminile e allo sviluppo di competenze trasversali, estende il suo raggio d’azione, aprendo le porte all’Umbria.

Con la direzione artistica di Serena Dandini, l’iniziativa si configura non solo come un evento culturale di rilievo, ma come un vero e proprio laboratorio di idee e un motore di cambiamento sociale.

L’edizione 2025, incentrata sul tema “IF – Intelligenze Femminili”, celebra la forza propulsiva delle donne, figure chiave nella rivoluzione culturale e sociale che sta plasmando il nostro presente.

Un omaggio a donne che, con la loro visione e il loro agire, hanno saputo interpretare i segni dei tempi, contribuendo a costruire un futuro più equo e sostenibile.

La scelta del tema “IF” sottolinea l’importanza di integrare l’intelligenza artificiale come strumento di progresso, valorizzando il contributo femminile in settori cruciali come la medicina, i trasporti, la comunicazione e la ricerca scientifica.

L’Umbria, con la sua ricca tradizione culturale e la sua vivace comunità femminile, è invitata a partecipare attivamente a questo percorso, presentandoprogetti e iniziative che riflettano la sua identità e la sua vocazione.

La call for proposals, aperta fino al 31 ottobre, si rivolge a un ampio spettro di soggetti: associazioni, imprese, istituzioni, liberi professionisti, gruppi informali e singoli cittadini, tutti portatori di un potenziale creativo da coltivare e condividere.

Il modello di selezione delle iniziative si evolve, adottando un approccio dinamico e partecipativo.

Il cartellone Off de L’Eredità delle Donne si popolerà giorno dopo giorno, in un processo di co-creazione che favorisce la trasparenza e l’inclusione.

Le proposte potranno spaziare tra incontri, conferenze, dibattiti, momenti di divulgazione, spettacoli, reading, percorsi tematici, visite guidate, mostre, performance artistiche, offrendo una panoramica multiforme delle esperienze e delle competenze femminili.

L’Eredità delle Donne, nata in memoria di Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina, figura chiave nella salvaguardia del patrimonio culturale fiorentino, si conferma un punto di riferimento per l’innovazione sociale e culturale, un ponte tra passato e futuro, un tributo alla capacità delle donne di lasciare un segno indelebile nella storia.

Con oltre 500 ospiti internazionali, 80.000 presenze fisiche e un vasto pubblico online, il festival si propone di amplificare le voci femminili, promuovere la consapevolezza e ispirare un cambiamento positivo, tessendo una rete di relazioni e opportunità che vadano ben oltre i confini regionali, abbracciando l’Umbria come parte integrante del suo racconto.

La partecipazione attiva dell’Umbria è un’occasione imperdibile per arricchire il festival con nuove prospettive e amplificare il suo impatto sul territorio.