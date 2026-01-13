Umbria Jazz 2026: Miles e Coltrane, un Viaggio nel Jazz

Umbria Jazz 2026: Un Viaggio nel Tempo e nell’InnovazioneL’attesissima edizione 2026 di Umbria Jazz si preannuncia un evento di straordinaria intensità, con una programmazione ricca di significati e capace di dialogare con la storia e le nuove frontiere della musica.

L’arena di Santa Giuliana, il 6 e il 7 luglio, si aprirà a un panorama di talenti che spaziano dalla consacrata leggenda a voci emergenti, in un omaggio commovente e profondamente innovativo a due giganti del jazz: Miles Davis e John Coltrane.

La serata culminerà con l’esibizione di Charles Lloyd, figura carismatica e imprescindibile del panorama jazzistico mondiale, affiancato dal suo quartetto composto da Gerald Clayton, Harish Raghavan e Kendrick Scott.

Lloyd, già insignito del prestigioso titolo di Jazz Master dal National Endowment for the Arts, e recentemente onorato con una laurea honoris causa dal Berklee College of Music durante un evento speciale a Perugia, incarna la quintessenza di un’arte che trascende i confini del genere, abbracciando l’universalità dell’espressione musicale.

Il suo percorso artistico, costellato di collaborazioni e sperimentazioni, testimonia un costante desiderio di esplorazione e di dialogo con le diverse culture del mondo.

L’edizione 2026 assume un valore ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della nascita di due figure seminali: Miles Davis, nato il 26 maggio 1926, e John Coltrane, nato il 23 settembre dello stesso anno.

Un doppio anniversario che il mondo del jazz celebra con un’attenzione particolare, riconoscendo il loro impatto rivoluzionario sulla storia della musica.

Davis, con la sua incessante ricerca di nuove sonorità e la sua capacità di reinventarsi continuamente, e Coltrane, con la sua spiritualità intensa e la sua profonda ricerca armonica, hanno contribuito a ridefinire i confini del jazz, aprendo la strada a nuove generazioni di musicisti.

In questo contesto di celebrazione e riflessione, Terence Blanchard e Ravi Coltrane, quest’ultimo figlio del grande sassofonista e di Alice, si uniscono per offrire un tributo commosso e originale a questi due pionieri.

Lungi dall’essere una mera riproposizione di successi noti, la loro interpretazione si configura come un’esplorazione del profondo impatto che Miles e Trane hanno avuto sulla loro musica e sulla cultura contemporanea.

Blanchard, compositore e arrangiatore di grande talento, e Ravi Coltrane, erede di un’eredità musicale immensa, presentano un omaggio che rivela la continua ispirazione che deriva da quei maestri, dimostrando come la loro arte, pur radicata nel passato, continua a generare nuove forme di espressione e di innovazione.

Il concerto non sarà solo un ricordo, ma una conversazione tra generazioni, un dialogo tra passato e presente, che celebra la forza inesauribile della musica e la sua capacità di trascendere il tempo.

Laurie Anderson e Christone Kingfish Ingram arricchiranno ulteriormente la ricca offerta musicale, completando un cartellone che promette di essere memorabile.