sabato 17 Gennaio 2026
Perugia Cultura

UmbriaCon: Cultura, Innovazione e Giovani al Centro

UmbriaCon si configura come un vibrante crocevia culturale, un evento che trascende la semplice aggregazione di appassionati, per affermarsi come elemento strategico nel panorama delle politiche regionali dedicate alla cultura e all’innovazione giovanile.
Come sottolineato dal vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori, durante l’apertura della terza edizione a Bastia Umbra, il festival rappresenta una convergenza significativa tra linguaggi pop, fumetto, gaming, animazione e produzione audiovisiva, aree che tradizionalmente venivano percepite come marginali, ma che oggi si rivelano cruciali per comprendere e intercettare gli interessi delle nuove generazioni.
UmbriaCon, sostenuto dalla Regione Umbria e dal Comune di Bastia Umbra, non è solo una vetrina di intrattenimento, ma un ecosistema complesso che fonde formazione, promozione e sperimentazione.
L’evento si conferma un punto di riferimento a livello centrale, capace di attrarre professionisti e figure di spicco provenienti da tutto il panorama nazionale e internazionale.

Il festival non si limita a celebrare la creatività; la esplora attivamente, offrendo un terreno fertile per l’emergere di nuove professionalità e la definizione di filiere innovative nel settore delle industrie creative.

L’impegno regionale non è fine a sé stesso, ma mira a consolidare il posizionamento dell’Umbria come laboratorio culturale, in grado di dialogare con i circuiti più rilevanti a livello globale.
La valorizzazione della nona arte, già protagonista di iniziative come UmbriaLibri e Lucca Comics e Games, testimonia una visione strategica a lungo termine.
UmbriaCon assume anche un valore educativo e orientativo di primaria importanza.
Il festival si pone come un luogo di incontro e di crescita, dove i giovani possono scoprire i percorsi professionali nel fumetto, nell’animazione digitale e nell’audiovisivo, immaginate all’interno di un ambiente creativo stimolante.

La Regione si impegna a sostenere questo percorso con politiche mirate e investimenti strutturali, riconoscendo che il futuro economico e sociale dell’Umbria è strettamente legato alla capacità di coltivare il talento e di creare opportunità per le nuove generazioni.

Per tre giorni, Umbriafiere si trasforma in un palcoscenico multidisciplinare, accogliendo autori, illustratori, doppiatori, musicisti, content creator e professionisti del settore.

Il programma offre un ricco ventaglio di attività, spazi dedicati al gioco, performance cosplay, mostre, panel tematici e workshop, con iniziative pensate per coinvolgere attivamente le scuole e il pubblico di tutte le età.

UmbriaCon, dunque, si afferma come una piattaforma nazionale di riferimento per i linguaggi della cultura pop e dell’immaginario contemporaneo, un appuntamento capace di unire dimensione culturale, creativa e generazionale in un unico, vibrante evento.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

