UmbriaLibri: Rilancio della Cultura Umbra tra Libri e Nuovi Lettori

UmbriaLibri, la mostra mercato dell’editoria umbra, si apre a Perugia con un’ambizione rinnovata, segnando un punto di svolta per la cultura regionale.

L’edizione 2025, promossa dalla Regione Umbria, si configura come un vero e proprio laboratorio di idee e un catalizzatore per il futuro del libro, con un focus inedito sulla crescita di nuovi lettori e sulla valorizzazione del tessuto editoriale locale.

L’inaugurazione, tenutasi presso il Cerp della Rocca Paolina, ha visto la partecipazione del Vicepresidente della Regione, Tommaso Bori, e del Direttore del Festival letterario, Nicola Lagioia, testimoniando l’importanza strategica dell’evento per l’identità culturale umbra.

Più che una semplice vetrina di prodotti editoriali, UmbriaLibri si propone come un crocevia di talenti, un luogo di incontro tra autori affermati e voci emergenti, provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il direttore Lagioia ha sottolineato l’impegno a presentare al pubblico la migliore produzione culturale contemporanea, creando un dialogo fecondo con la ricchezza intellettuale dell’Umbria.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di rilancio del territorio, come evidenziato dal Vicepresidente Bori, che l’ha definita un’ “edizione zero”, con un occhio particolare alla promozione della lettura fin dalla prima infanzia.

L’iniziativa “Nati per leggere”, con la consegna di un libro a ogni neonato, genitori compresi, rappresenta un investimento nel futuro culturale dell’Umbria, mirando a coltivare l’amore per la lettura come valore fondante per le nuove generazioni.

La mostra mercato, aperta fino a domenica, offre un panorama diversificato di 50 case editrici umbre, che presentano proposte tematiche che spaziano dal sociale al fumetto, testimoniando la vitalità e la varietà della produzione editoriale regionale.

L’edizione numero 31 di UmbriaLibri si distingue per una particolare attenzione ai più piccoli, con un programma di laboratori creativi, mostre interattive e eventi in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair, la rinomata fiera internazionale del libro per ragazzi.

La mostra bibliografica “Fluo! Libri accesi” è un esempio emblematico di questa vocazione, invitando i giovani lettori a esplorare il mondo della lettura in modo ludico e coinvolgente.

UmbriaLibri si configura quindi come un evento culturale di primaria importanza, capace di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo la lettura come strumento di crescita personale e di sviluppo culturale per l’intera regione.