Addio Arnaldo Caprai, l’uomo che ha fatto grande il Sagrantino.

Il mondo dell’imprenditoria italiana piange la scomparsa di Arnaldo Caprai, figura emblematica del tessuto economico umbro e nazionale, all’età di 92 anni.

La sua eredità trascende il successo commerciale, incarnando un esempio di visione, perseveranza e profondo legame con il territorio.

Caprai non fu solo un imprenditore, ma un architetto di futuro, capace di trasformare un’idea legata alla viticoltura del Sagrantino in un’eccellenza riconosciuta a livello globale, personificata dalla rinomata cantina di Montefalco che porta il suo nome.

La traiettoria professionale di Caprai si è rivelata un affascinante percorso di diversificazione e innovazione.

Iniziò la sua carriera nel settore tessile, distinguendosi come figura di spicco e sviluppando una raffinata passione per la collezione di merletti antichi, attività svolta a Foligno.

Tuttavia, negli anni ’70, una scelta strategica lo portò a investire nel cuore pulsante dell’Umbria, acquisendo una tenuta con vigneti a Montefalco.

Questo atto, apparentemente semplice, si rivelò il punto di congiunzione tra una solida esperienza imprenditoriale e una profonda vocazione per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo locale.

La sua visione andò ben oltre la mera produzione di vino.

Caprai comprese l’importanza di coniugare tradizione e innovazione, investendo in tecniche di coltivazione all’avanguardia e in processi di vinificazione che esaltassero le caratteristiche uniche del Sagrantino.

La cantina di Montefalco, sotto la sua guida, si trasformò in un laboratorio di sperimentazione, un luogo dove antichi saperi si mescolavano a nuove tecnologie, dando vita a vini di straordinaria complessità e longevità.

Come sottolinea il figlio, Marco Caprai, suo padre era animato da un inestinguibile ottimismo e da una generosità che si manifestava nella volontà di trasmettere competenze e valori.

La sua figura imprenditoriale si distingueva per una capacità unica di anticipare i tempi, di cogliere opportunità inesplorate e di costruire relazioni durature basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Il suo impegno sociale, altrettanto significativo, si concretizzò in iniziative volte a sostenere lo sviluppo del territorio e a promuovere la cultura del vino.

Arnaldo Caprai ci ha lasciato un’eredità preziosa, un monito a guardare sempre avanti, a credere nel potere dell’impresa e a non rinunciare mai alla passione, motore primario di ogni grande conquista.

La sua storia è un esempio di come la visione, la dedizione e l’amore per il proprio territorio possano trasformare una realtà locale in un’eccellenza riconosciuta a livello globale, perpetuando un patrimonio di saperi e di valori che continueranno a ispirare le future generazioni.

Un uomo che, fino all’ultimo respiro, ha saputo trasmettere la convinzione che il futuro si costruisce con coraggio, passione e una fiducia incrollabile nel potenziale umano.