Antognolla cambia proprietà: Emaar Group proietta il polo umbro nel mondo.

L’acquisizione di Antognolla, prestigioso polo immobiliare situato nel cuore dell’Umbria, da parte del colosso Emaar Group, attraverso la sua consociata Eagle Hills, segna una tappa cruciale nell’evoluzione del progetto e del territorio circostante.

Un passaggio di proprietà che, secondo le parole dell’ex amministratore delegato Federico Ricci, getta le fondamenta per un futuro di maggiore stabilità e crescita sostenibile.

La precedente gestione, sotto la guida di Andrey Yakunin, aveva già contribuito a definire l’identità e il posizionamento di Antognolla nel panorama del lusso.

Tuttavia, l’ingresso di Emaar Group, con la sua visione globale e le sue considerevoli risorse finanziarie, apre scenari inediti, proiettando il complesso umbro in una dimensione internazionale.

La transizione, gestita con perizia e lungimiranza dall’équipe di Ricci e dal consiglio di amministrazione, non si è limitata al mero trasferimento di quote societarie.

Si è trattato di un’operazione complessa, che ha richiesto una profonda analisi strategica e un’attenta pianificazione per garantire la continuità operativa e preservare il valore intrinseco del progetto.

La scelta di Emaar Group non è casuale.

Il gruppo, con la sua esperienza nella realizzazione di iconici progetti immobiliari in tutto il mondo, porta con sé un know-how prezioso che potrà essere applicato per ottimizzare lo sviluppo di Antognolla, elevandone la qualità e l’attrattiva.

Si prevede un’accelerazione degli investimenti, un’ottimizzazione dei servizi offerti e un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che circonda il complesso.

Federico Ricci, con la sua esperienza maturata in diversi settori – dall’information technology all’industria di marca, dalle banche al farmaceutico alle infrastrutture – e con un legame profondo con il territorio umbro, ha saputo guidare Antognolla attraverso una fase delicata, ponendo le basi per questo importante passaggio di consegne.

La sua figura, arricchita da un quinquennio come capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Umbria, testimonia la sua profonda conoscenza del tessuto economico e sociale locale.

L’avvento di Mohamed Alabbar, presidente e proprietario di Emaar Group, non rappresenta solo un cambio di proprietà, ma un’iniezione di capitale umano e finanziario che promette di accelerare il percorso di Antognolla verso un futuro di eccellenza, consolidando il suo ruolo di polo di lusso di rilevanza internazionale e motore di sviluppo per l’intera regione umbra.

La sinergia tra la visione globale di Emaar Group e il know-how locale si preannuncia come un fattore chiave per la prosperità del progetto e per la creazione di nuove opportunità di lavoro e di crescita per il territorio.