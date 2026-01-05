Arnaldo Caprai, un’eredità umbra di visione e impegno.

La scomparsa di Arnaldo Caprai lascia un vuoto significativo nel tessuto economico e culturale dell’Umbria, come sottolineato con profondo rammarico dal presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni.

Più che un semplice imprenditore, Caprai rappresenta un paradigma di visione strategica e responsabilità sociale, un esempio di come il successo economico possa e debba coesistere con un profondo impegno verso il territorio e le generazioni future.

La sua traiettoria professionale, che ha spaziato dal settore tessile alla vitivinicoltura, incarna una capacità unica di leggere i tempi e di tradurre intuizioni audaci in realtà concrete e durature.

Non si è limitato a seguire le tendenze di mercato, ma le ha anticipate, dimostrando una lungimiranza che ha spesso contraddetto le prospettive prevalenti, scommettendo con coraggio sulle potenzialità dell’Umbria in momenti in cui la fiducia era scarsa.

L’impegno di Caprai non si è limitato al successo imprenditoriale.

La sua partecipazione attiva al consiglio e alla giunta della Camera di Commercio di Perugia, con incarichi di rilevanza, testimonia una dedizione al bene comune e un desiderio di contribuire attivamente allo sviluppo del sistema economico regionale.

Ha messo a disposizione della comunità la sua esperienza, la sua autorevolezza e un approccio costruttivo, elementi imprescindibili per la crescita di un territorio.

Il contributo di Caprai, come evidenzia Mencaroni, è stato un catalizzatore per l’evoluzione dell’Umbria.

Non solo ha generato valore economico, ma ha anche arricchito il patrimonio culturale e l’immagine della regione a livello internazionale.

La sua opera ha promosso l’identità umbra, rafforzandone la capacità di competere sui mercati globali preservandone le peculiarità e i valori intrinseci.

Ha incarnato una visione di impresa che trascende il mero profitto, proiettando l’Umbria come un territorio dinamico, innovativo e capace di conciliare tradizione e progresso.

La sua eredità è un patrimonio collettivo, un faro per chi crede nel potenziale dell’impresa come motore di crescita sostenibile e coesione sociale.

Un esempio di come la leadership, l’innovazione e l’attaccamento alla propria terra possano lasciare un’impronta indelebile nella storia di una regione e ispirare le future generazioni di imprenditori umbri.

La Camera di Commercio dell’Umbria esprime il suo più sentito cordoglio alla famiglia Caprai e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.