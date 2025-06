Arvedi Ast: Pilastro per l’Industria e il Futuro dell’Umbria

L’intesa siglata oggi rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro di Arvedi Ast e per l’intero ecosistema economico dell’Umbria, frutto di una collaborazione sinergica tra pubblico e privato. Esprimo la più profonda gratitudine al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro dell’Ambiente e ai rispettivi team ministeriali, alla Presidenza della Regione Umbria, all’Amministrazione Comunale di Terni e agli esperti di Invitalia, le cui competenze e dedizione hanno reso possibile questo accordo strategico. Un ringraziamento speciale va anche alle organizzazioni sindacali, partner essenziali nel dialogo costruttivo che ha preceduto e accompagnerà la sua attuazione.Questo accordo, lungi dall’essere una semplice formalità, incarna una visione ambiziosa: quella di trasformare Arvedi Ast in un polo di eccellenza industriale, capace di competere a livello globale pur mantenendo salde le radici nel territorio. L’impegno che ne deriva non si limita all’incremento della capacità produttiva e all’adozione di tecnologie all’avanguardia, ma si estende a una profonda revisione del modello di sviluppo, orientato alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale.La visione industriale a lungo termine che guida Arvedi Ast prevede un’integrazione sempre più stretta tra innovazione tecnologica, tutela dell’ambiente, creazione di posti di lavoro qualificati e miglioramento della qualità della vita per i cittadini di Terni. Questo implica non solo la riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive, attraverso l’implementazione di soluzioni innovative e l’efficientamento delle risorse, ma anche la promozione di una cultura aziendale basata sulla sicurezza, sulla formazione continua e sulla valorizzazione del capitale umano.Arvedi Ast si conferma, pertanto, un motore cruciale per la crescita economica della Regione Umbria, un punto di riferimento per l’eccellenza del Made in Italy e un esempio virtuoso di come l’industria possa conciliare successo economico e sviluppo sostenibile. L’azienda intende rafforzare il proprio ruolo di catalizzatore di investimenti, di attrattore di competenze specialistiche e di promotore di una visione industriale lungimirante, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e con l’intera comunità. L’accordo odierno non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso di crescita condivisa, volto a garantire un futuro prospero e sostenibile per Arvedi Ast e per l’Umbria intera.