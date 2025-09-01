Ascensore a Todi: Salvini lancia un piano da 2,5 miliardi per l’Umbria

L’inaugurazione dell’ascensore a Todi rappresenta un intervento infrastrutturale di portata significativa per la comunità locale, un segnale tangibile di attenzione e investimento territoriale.

Matteo Salvini, durante l’evento, ha sottolineato come l’opera si inserisca in un quadro più ampio di interventi programmati per l’Umbria, con un impegno complessivo di due miliardi e mezzo destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il progetto, che ha visto la realizzazione di un ascensore in prossimità di Porta Ovietana, è parte di una visione strategica che mira a modernizzare le infrastrutture regionali, con particolare attenzione a interventi di riqualificazione urbana, sistemi fognari efficienti, miglioramento della viabilità e potenziamento delle linee ferroviarie.

Il Ministro ha rimarcato la rilevanza di tali investimenti, non solo in termini economici, ma soprattutto per il loro impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone.

L’attenzione del Ministro si è poi rivolta al “nodo” di Perugia, una questione complessa che ha generato un acceso dibattito, prevalentemente di natura politica, piuttosto che tecnica.

Salvini ha chiarito che la decisione finale spettano ai territori coinvolti, sottolineando la volontà di recuperare e riallocare le risorse eventualmente non utilizzate da altre località, in modo da indirizzarle verso progetti di altrettanta importanza per il progresso della regione.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui il sindaco Antonino Ruggiano, l’assessore regionale Francesco De Rebotti e il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per l’intera area territoriale.

La realizzazione dell’ascensore a Todi, dunque, non si configura come un intervento isolato, ma come un tassello fondamentale di una strategia di sviluppo infrastrutturale più ampia, volta a rafforzare la coesione sociale e a migliorare la competitività del territorio umbro.

L’evento ha rappresentato un’occasione per riaffermare l’impegno del governo a sostenere le esigenze delle comunità locali, attraverso investimenti mirati e una costante attenzione alle loro istanze.