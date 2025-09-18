Birra Perugia Campione d’Europa: Tre Medaglie d’Oro al European Beer Star!

Birra Perugia, un’eccellenza umbra che risuona a livello globale: tre medaglie d’oro all’European Beer Star 2025 consacrano il birrificio come uno dei protagonisti indiscussi del panorama brassicolo internazionale.

La prestigiosa competizione, tenutasi il 17 settembre presso l’International Congress Center Messe di Monaco di Baviera, ha premiato l’impegno, la passione e la ricerca di qualità che contraddistinguono l’azienda.

I riconoscimenti ottenuti non sono frutto del caso, ma il risultato di un percorso di riscatto e innovazione.

La Golden Ale, pietra miliare della produzione e simbolo dell’eleganza birraia perugina, si è aggiudicata l’argento, confermando il suo status di referenza storica.

A completare il quadro, le medaglie di bronzo per la Cosmo Rosso e la Pilsner 4a3, quest’ultima in un contesto particolarmente competitivo, data la popolarità e la tradizione della Pilsner nel panorama birraio tedesco.

L’ottenimento di questo premio, in particolare, sottolinea l’abilità del birrificio nel reinterpretare un classico con un tocco distintivo e contemporaneo.

La giuria, composta da un collegio di 150 esperti internazionali – giornalisti specializzati, stimati mastri birrai e beer sommelier – ha valutato un numero impressionante di 2.200 etichette provenienti da tutto il mondo, evidenziando l’alto livello qualitativo del riconoscimento europeo.

I vertici di Birra Perugia hanno espresso un’immensa soddisfazione, sottolineando come l’European Beer Star rappresenti una sorta di “Coppa del Mondo” della birra, un traguardo che alimenta la passione e stimola la ricerca di nuove frontiere birraie.

La storia di Birra Perugia è un racconto di resilienza e ritorno alle origini.

Nata nel lontano 1875, l’azienda ha subito un’interruzione e ha trovato nuova vita nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di amici animati da un profondo legame con il territorio e un’irrefrenabile amore per la birra artigianale.

Il loro obiettivo era ambizioso: restituire a Perugia il suo birrificio, riportando in vita una tradizione secolare con uno sguardo proiettato verso il futuro.

La rapida ascesa di Birra Perugia non è passata inosservata.

Le birre artigianali, realizzate con ingredienti di alta qualità e tecniche innovative, hanno conquistato il palato dei consumatori, generando un successo che si è esteso ben oltre i confini regionali, arrivando ad attrarre l’attenzione del mercato internazionale.

Questo percorso di crescita è stato arricchito da importanti riconoscimenti, culminati nella proclamazione a Birrificio dell’Anno nel 2016.

L’azienda ringrazia il suo team, i partner commerciali, i locali che servono le sue birre e, soprattutto, i consumatori che ogni giorno scelgono Birra Perugia, contribuendo a sostenere la sua missione di portare l’eccellenza umbra nel mondo.

Un impegno costante per preservare le radici, innovare le tecniche e offrire birre che raccontino una storia di passione, dedizione e amore per il territorio.