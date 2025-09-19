Busitalia e Comune di Perugia: Mobilità Sostenibile e Promozioni per la Settimana Europea 2025

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2025, un evento cruciale per la riflessione e l’azione volta a ripensare i modelli di spostamento urbano e regionale, Busitalia, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiana, si fa promotrice di un’iniziativa congiunta con il Comune di Perugia.

L’obiettivo primario è duplice: stimolare un utilizzo più diffuso e consapevole del trasporto pubblico locale e promuovere una transizione verso una mobilità più sostenibile e inclusiva, in linea con le direttive europee e le esigenze di una comunità sempre più attenta all’impatto ambientale delle proprie scelte.

La campagna, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2025, culmina con un weekend dedicato, il 20 e il 21 settembre, caratterizzato da tariffe agevolate e incentivi mirati.

In queste due giornate, la rete di autobus urbani e metropolitani dell’area perugina, estendendosi a Corciano e Torgiano, sarà accessibile a un prezzo eccezionalmente ridotto: un biglietto urbano UP, acquistabile esclusivamente tramite l’App Salgo, sarà disponibile per soli 0,50 euro, un risparmio significativo rispetto alla tariffa standard.

Questo gesto concreto mira a rendere il trasporto pubblico più accessibile a tutti, abbattendo le barriere economiche e incentivando l’esplorazione del territorio.

Il biglietto dematerializzato, con una validità di 70 minuti dalla prima convalida, non si limiterà al servizio di autobus, ma includerà anche l’utilizzo del Minimetrò e dei servizi ferroviari comunali, offrendo una mobilità integrata e flessibile.

Questa estensione testimonia l’impegno di Busitalia verso un sistema di trasporto pubblico che facilita la connessione tra diverse aree della città e delle zone limitrofe, promuovendo al contempo la scoperta del patrimonio culturale e naturale locale.

Inoltre, nell’ottica di unire sostenibilità, cultura e promozione del territorio, Busitalia offre un’ulteriore agevolazione: una riduzione di un euro sul biglietto d’ingresso al prestigioso “Perugia Flower Show”.

Questa riduzione, un incentivo per la fruizione di un evento di richiamo nazionale e internazionale, è riservata a specifiche categorie di utenti: possessori di tessera personale Busitalia, abbonati cartacei, detentori di biglietti Umbria.

go, acquirenti di titoli di viaggio validi il giorno dell’ingresso o il giorno precedente, e dipendenti Busitalia.

Questa misura rafforza il legame tra l’azienda e la comunità, offrendo vantaggi concreti a chi sceglie di utilizzare il trasporto pubblico.

L’iniziativa non si configura solo come una serie di promozioni, ma come un segnale di una strategia più ampia: un impegno a veicolare un cambiamento di paradigma nella mobilità urbana, promuovendo un approccio responsabile e consapevole degli spostamenti quotidiani, unendo il desiderio di vivere appieno il territorio con la necessità di preservare l’ambiente e migliorare la qualità della vita.

Per ulteriori dettagli, orari e informazioni sui servizi offerti, si invita a consultare il sito web www.

fsbusitalia.

it, un punto di riferimento per la mobilità sostenibile nel cuore dell’Umbria.