Busitalia Umbria: Abbonamenti Digitali, Sostenibilità e Agevolazioni Scolastiche 2025

Busitalia Umbria: Innovazione, Sostenibilità e Accessibilità per il Trasporto Pubblico Scolastico 2025In vista della ripresa delle attività scolastiche e con l’obiettivo di rivoluzionare l’esperienza di mobilità per studenti, famiglie e pendolari, Busitalia Umbria lancia la campagna abbonamenti 2025, focalizzata sull’innovazione digitale, la sostenibilità ambientale e una maggiore accessibilità economica.

Il nuovo sistema, in linea con le strategie di Gruppo FS, mira a semplificare l’accesso ai servizi di trasporto pubblico e a rispondere in modo proattivo alle esigenze di un territorio dinamico e in evoluzione.

L’elemento centrale della campagna è l’incentivo all’adozione di abbonamenti digitali.

Fino al 31 dicembre, Busitalia offre la possibilità di ottenere la tessera virtuale completamente gratuita, eliminando il costo di 7 euro previsto per la versione fisica.

Questa scelta non solo semplifica la gestione degli abbonamenti per i clienti, ma rappresenta un impegno concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale, diminuendo il consumo di plastica e contribuendo a un modello di business più responsabile.

La digitalizzazione si estende anche alle modalità di pagamento.

Grazie all’integrazione del servizio Scalapay nel portale Tpl Web Busitalia, le famiglie possono ora dilazionare il costo di abbonamenti superiori a 400 euro, alleviando il peso economico legato al trasporto scolastico e offrendo una maggiore flessibilità nella gestione del budget familiare.

Questo strumento finanziario, particolarmente utile in un contesto economico complesso, permette di affrontare le spese di trasporto in maniera più agevole e pianificata.

In segno di attenzione verso la comunità locale, Busitalia conferma le agevolazioni dedicate ai residenti di Terni e Narni.

I cittadini di Terni possono ancora beneficiare di un contributo di 100 euro sull’acquisto degli abbonamenti annuali urbani, e sulla linea extraurbana che collega Terni e Narni, estendendosi a tutte le tratte con origine e destinazione all’interno del Comune di Terni.

I residenti di Narni, a loro volta, possono accedere a un contributo di 180 euro sugli abbonamenti annuali urbani ed extraurbani sulla linea Narni-Terni, un segno tangibile dell’impegno di Busitalia nel supportare la mobilità dei cittadini umbri.

Parallelamente all’offerta digitale, Busitalia mantiene attive le tradizionali biglietterie aziendali, garantendo un servizio capillare e accessibile a tutti.

Per agevolare i clienti nel periodo di maggiore affluenza, previsto tra l’1 e il 33 settembre, le biglietterie aziendali amplieranno gli orari di apertura e saranno allestiti sportelli temporanei in punti strategici del territorio, ottimizzando i flussi di utenza e riducendo i tempi di attesa.

Per un quadro completo dei servizi offerti, inclusi dettagli sugli orari e tariffe, si invita a consultare il sito web www.

fsbusitalia.

it, punto di riferimento per tutte le informazioni relative al trasporto pubblico in Umbria e nel resto della rete FS.

Busitalia conferma il suo ruolo di partner affidabile per la mobilità del territorio, con un occhio sempre rivolto all’innovazione e al miglioramento continuo dei servizi offerti.