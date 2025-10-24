Città del Cioccolato: un museo esperienziale apre a Perugia

Apertura anticipata e suggestiva per la Città del Cioccolato di Perugia, un ambizioso progetto di riqualificazione urbana e culturale che trasforma l’ex mercato coperto in un’esperienza immersiva dedicata al cacao e al cioccolato.

La struttura, recuperata con un investimento complessivo di 6 milioni di euro, si presenta come il più esteso museo esperienziale al mondo nel suo genere, distribuito su una superficie di 2.800 metri quadrati, frutto di otto mesi di intenso lavoro.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 30 ottobre, ma l’anteprima ha già offerto un assaggio della ricchezza e dell’innovazione che attendono i visitatori.

Il progetto, promosso da Destinazione Cioccolato, società che ha ottenuto la concessione trentennale della struttura, nasce da un avviso di valorizzazione del Comune di Perugia e si pone come catalizzatore di turismo e sviluppo locale.

Il percorso museale, sapientemente orchestrato sotto la direzione artistica di Eugenio Guarducci, non si limita a una cronistoria del cacao e della sua trasformazione in cioccolato.

L’itinerario si snoda attraverso un racconto poliedrico, che intreccia la storia del mercato coperto, testimonianza del passato urbano, con l’evoluzione globale della filiera del cacao, dalla coltivazione nelle piantagioni tropicali alla maestria artigianale della produzione cioccolatiera.

Elementi scenografici di grande impatto visivo, come il soffitto dinamico con videomapping e le proiezioni narrative sulle scale mobili, trasportano il visitatore in un viaggio emozionale.

Al piano terra, un’installazione unica permette di passeggiare tra alberi di cacao, evocando l’atmosfera delle piantagioni e coinvolgendo attivamente i visitatori nel processo di creazione del cioccolato, fino alla possibilità di personalizzare la propria tavoletta.

Il museo non trascura le radici storiche del cioccolato perugino, con un omaggio alle collezioni di Perugina e un recupero del primo laboratorio in via Alessi, sostenuto dalla memoria di Luisa Spagnoli, figura chiave nella storia dell’azienda.

L’offerta culturale si arricchisce con sezioni dedicate a temi emergenti, come il rapporto tra cioccolato, moda, design e benessere, ampliando l’orizzonte interpretativo e rispondendo a una sensibilità contemporanea.

La presenza di figure di spicco come Nicoletta Spagnoli, insieme a rappresentanti istituzionali di rilievo, sottolinea l’importanza strategica del progetto per la città di Perugia e per l’Umbria.

La Città del Cioccolato si configura, dunque, non solo come un’attrazione turistica, ma come un vero e proprio polo culturale, un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, un omaggio al gusto e alla creatività, con l’obiettivo di promuovere un’immagine dell’Umbria sempre più ricca e attrattiva a livello internazionale.