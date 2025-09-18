venerdì 19 Settembre 2025
17.1 C
Perugia
Perugia Economia

Credem: 31 milioni per le PMI umbre, motore di crescita

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Credem rafforza il suo impegno verso il tessuto economico umbro, destinando oltre 31 milioni di euro in finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese (PMI) regionali.
Questa iniezione di capitale, caratterizzata da una marcata prevalenza di linee pre-approvate (85%), con una quota restante (15%) gestita tramite procedure semplificate, testimonia l’attenzione della banca verso le esigenze immediate e future del territorio.

L’iniziativa coinvolge un ampio spettro di realtà imprenditoriali – ditte individuali, professionisti, artigiani, agricoltori e PMI con un fatturato fino a 5 milioni di euro – che rappresentano il cuore pulsante dell’economia umbra.
A livello nazionale, il plafond complessivo a disposizione delle PMI raggiunge un importo significativo, superando i 3,7 miliardi di euro, destinato a supportare quasi 60.000 imprese entro il 2025.
Questa cifra sottolinea l’impegno del Gruppo Credem nel contribuire attivamente alla crescita e alla prosperità delle PMI italiane, considerate fondamentali per l’innovazione, l’occupazione e la competitività del Paese.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia del Gruppo, orientata alla creazione di valore duraturo per i clienti e la collettività.
Questo approccio va oltre la semplice erogazione di credito, mirando a supportare le imprese nella gestione strategica della liquidità e nell’ottimizzazione delle risorse finanziarie, fornendo soluzioni mirate per la gestione del capitale circolante, l’anticipazione di pagamenti a fornitori e il finanziamento di investimenti produttivi.
I risultati del primo semestre 2025 riflettono una solida performance del Gruppo Credem, con un incremento dei prestiti alla clientela del 4,3% rispetto a un sistema bancario nazionale in crescita più contenuta (0,5%).

Questo risultato, che porta il portafoglio prestiti a 36,7 miliardi di euro, è accompagnato da un’eccellente gestione del rischio, come dimostrato dalla bassa incidenza dei crediti deteriorati lordi (1,6%), inferiore sia alla media bancaria italiana (2,5%) che a quella europea (2,3%).
Francesco Ferrarini, Country Leader Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo di Credem, evidenzia il ruolo cruciale dell’Umbria come fucina di eccellenze in settori chiave come l’agricoltura, l’enogastronomia, il turismo e i servizi.

Sottolinea la convinzione che la crescita di queste realtà imprenditoriali sia essenziale per uno sviluppo regionale sostenibile e inclusivo.

Oltre al credito, Credem si propone come partner strategico, offrendo consulenza specialistica e soluzioni innovative, in linea con il “purpose” e la promessa di “Wellbanking”, che mira a creare un rapporto di fiducia e valore condiviso con i clienti, promuovendo un modello di banca al servizio del territorio e delle comunità locali.

L’obiettivo è sostenere la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi, contribuendo a rafforzare la competitività del sistema economico umbro e a costruire un futuro più prospero e resiliente.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved