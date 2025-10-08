Crisi energetica e acciaio verde: l’analisi di Sachs

La guerra in Ucraina, scatenata dall’aggressione russa, ha innescato una crisi energetica di portata storica per l’Europa, mettendo in luce una vulnerabilità strutturale che si è rivelata dolorosamente evidente.

Jeffrey D.

Sachs, eminente economista statunitense e professore alla Columbia University, durante una conferenza tenutasi a Terni, ha espresso un giudizio severo sulla risposta europea, sottolineando come l’impreparazione abbia amplificato le conseguenze negative.

L’evento, ospitato presso la biblioteca storica Arvedi-Ast nell’ambito dell’associazione Nemetria, ha fornito una piattaforma per discutere la complessa transizione verso un futuro energetico sostenibile per l’Italia e per il continente.

Sachs ha evidenziato come l’immediato impulso a compensare la perdita di forniture energetiche russe attraverso l’acquisto di armamenti dagli Stati Uniti rappresenti un errore strategico di proporzioni significative.

Questa scelta, secondo l’economista, ha distolto risorse cruciali che avrebbero dovuto essere investite in progetti di energia rinnovabile, infrastrutture intelligenti e tecnologie innovative volte a rafforzare l’indipendenza energetica europea.

Un approccio mirato alla sostenibilità, avrebbe promosso non solo una maggiore sicurezza energetica, ma anche una maggiore resilienza economica, coesione sociale e un impegno più profondo verso la tutela ambientale.

L’economista ha riaffermato l’importanza cruciale di un piano di interconnessione energetica tra Europa e Medio Oriente, una visione che implica lo sviluppo di gasdotti e oleodotti, ma anche, e soprattutto, la costruzione di collegamenti per l’energia solare e eolica provenienti dalla regione del Mediterraneo.

Tale piano, se realizzato con lungimiranza, potrebbe trasformare l’Europa da consumatore dipendente a hub energetico interregionale, promuovendo la stabilità geopolitica e la prosperità condivisa.

Riguardo alla produzione di acciaio, un settore industriale chiave per l’Europa, Sachs ha sottolineato l’esistenza di tecnologie emergenti a basse emissioni di carbonio.

Queste soluzioni innovative utilizzano l’idrogeno per sostituire il carbone, tradizionalmente impiegato nel processo di produzione, offrendo una via per ridurre drasticamente l’impronta ecologica dell’acciaio.

Sebbene queste tecnologie siano attualmente in fase di ricerca e sviluppo, l’economista ha insistito sulla necessità di accelerare il loro implementazione, riconoscendole come imprescindibili per un futuro industriale sostenibile.

La transizione verso l’acciaio “verde” non è solo un imperativo ambientale, ma anche un’opportunità per l’Europa di consolidare la sua leadership tecnologica e di creare nuovi posti di lavoro nel settore delle energie pulite.

La sfida è quella di superare le resistenze legate ai costi iniziali e di creare un quadro normativo favorevole all’innovazione.