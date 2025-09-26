Eccellenze Italiane: La Gastronomia, Identità e Patrimonio del Paese.

L’identità italiana, un mosaico di tradizioni e territori, trova nella sua gastronomia un’espressione unica e potente.

Un patrimonio culturale che va ben oltre il semplice nutrimento, rappresentando un legame imprescindibile con la storia, l’agricoltura e le comunità che lo hanno plasmato.

Lo ha sottolineato il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante l’inaugurazione del festival “I primi piatti d’Italia” a Foligno, un evento che celebra la ricchezza e la diversità della cucina regionale.

Accompagnato dalla Presidente della Regione, Stefania Proietti, dal Sottosegretario Emanuele Prisco e dal Sindaco Stefano Zuccarini, il Ministro ha evidenziato come la cucina italiana non sia un mero insieme di ricette, ma un riflesso tangibile del lavoro incessante degli agricoltori, custodi di un sapere millenario.

Ogni piatto, ogni ingrediente, racconta una storia di terra, di stagioni e di tecniche tramandate di generazione in generazione.

Il festival si configura quindi come un crocevia vitale, un’occasione irripetibile per avvicinare i produttori, sia quelli di piccole dimensioni che le realtà aziendali più strutturate, e per favorire un dialogo costruttivo volto a valorizzare le eccellenze locali.

Questo incontro non è soltanto un’opportunità di business, ma soprattutto un atto di responsabilità nei confronti del territorio e delle comunità che vi abitano.

La qualità, infatti, emerge come elemento cardine del modello produttivo italiano.

Non una qualità legata a standard meramente quantitativi, ma una qualità intrinseca, che affonda le sue radici nel rispetto dei tempi naturali, nella cura dei dettagli e nell’attenzione alla sostenibilità.

Un’attenzione che si traduce in prodotti autentici, capaci di esprimere al meglio i sapori e i profumi della terra italiana.

In un mondo globalizzato, dove l’omologazione dei gusti rischia di cancellare le identità locali, iniziative come questa assumono un significato ancora più profondo.

Esse rappresentano un investimento nel futuro, un modo per preservare la memoria culturale e per promuovere un’agricoltura consapevole, che sappia coniugare tradizione e innovazione, economia e tutela dell’ambiente.

Il piatto, in definitiva, diventa simbolo di un’Italia che si guarda al suo passato per costruire un futuro più ricco di significato e di sapore.