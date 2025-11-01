Ecco umani.* Essere. Cittadino.* * * persona..* un.. persone…

Città di Castello celebra il Tartufo Bianco: un crogiolo di cultura, gastronomia e identità umbraIl Salone Nazionale del Tartufo Bianco di Città di Castello, un evento di rilevanza nazionale, si configura come un’esperienza sensoriale e culturale immersiva, in corso fino al 2 novembre nel cuore del centro storico.

L’esposizione, quest’anno, vanta esemplari di straordinaria bellezza, con una trifola di dimensioni eccezionali, quasi otto etti, che incanta i visitatori.

Il contesto urbano, un palcoscenico di rara bellezza, amplifica il fascino dell’evento.

Piazze e giardini si aprono su dimore storiche, custodi di capolavori di maestri del Rinascimento e dell’arte contemporanea, figure quali Raffaello Sanzio, Luca Signorelli e Alberto Burri, creando un dialogo suggestivo tra arte e natura, tradizione e innovazione.

Il Salone non è semplicemente una vetrina di un prodotto gastronomico di lusso, ma un vero e proprio crogiolo di esperienze.

Chef stellati, esperti di enogastronomia e giovani talenti provenienti dalle scuole alberghiere si incontrano per condividere passioni e tecniche, offrendo degustazioni di piatti a base di tartufo bianco con menù speciali, un’occasione unica per esplorare la sua versatilità culinaria.

Il “villaggio dei sapori” e le pro loco locali arricchiscono l’offerta con una selezione dei più autentici sapori italiani e umbri, un viaggio nel cuore della tradizione gastronomica.

L’evento si distingue per un programma culturale ricco e diversificato: incontri con autori affermati, giornalisti di spicco e personalità di spicco, presentazioni di libri e approfondimenti sui benefici nutrizionali e gli aspetti legati alla sostenibilità del tartufo, con un’attenzione particolare alle tendenze internazionali.

Il prezzo del tartufo bianco, come sempre, è determinato dalla dinamica tra domanda e offerta.

Giuliano Martinelli, presidente regionale del settore agroalimentare della Cna, ha stimato che le pezzature più pregiate e uniche oscillano tra i 2.000 e i 4.500 euro al chilo, riflettendo il valore inestimabile di questo dono della natura.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di Simona Meloni, assessora regionale alle politiche agricole, e Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia, testimoniando l’importanza strategica dell’evento per il territorio.

Simona Meloni ha sottolineato come il tartufo bianco non sia solo un prodotto d’eccellenza, ma un simbolo dell’identità umbra, radicata nella storia, nella conoscenza artigianale e nella passione delle comunità locali.

Il Salone di Città di Castello celebra questa profonda connessione, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità.

Questo evento rappresenta un ponte tra economia, cultura, turismo e futuro, offrendo una piattaforma di incontro tra produttori, chef, istituzioni e cittadini, in un racconto corale dell’Umbria autentica, capace di valorizzare le proprie radici e di dialogare con il mondo.

La sua unicità risiede nella capacità di trasformare un semplice tubero in un’esperienza culturale e gastronomica di ineguagliabile valore.