Ecomondo: al centro la comunicazione per un’economia circolare.

La prima giornata di Ecomondo, il saliente evento internazionale dedicato all’innovazione ambientale e alla sostenibilità, ha visto al centro del dibattito il cruciale tema della comunicazione ambientale, promosso dal Gruppo Gesenu.

L’iniziativa, che si è svolta nel dinamico contesto del quartiere fieristico di Rimini, ha rappresentato un’occasione significativa per esplorare nuove strategie e approcci volti a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico nella complessa transizione verso un’economia circolare.

Luciano Piacenti, consigliere delegato del Gruppo Gesenu, ha aperto l’incontro, delineando la visione aziendale e l’impegno concreto nel coltivare una cultura della sostenibilità diffusa e condivisa.

Un impegno che si traduce in azioni concrete e in un costante investimento nella ricerca di nuove modalità di dialogo con i cittadini.

Emiliano Pammelati, di Gsa, ha poi illustrato gli strumenti e le attività di comunicazione ambientale sviluppati, evidenziando l’importanza di un linguaggio accessibile e di canali comunicativi diversificati per raggiungere segmenti di pubblico differenti.

L’esperienza del progetto “Impianti Aperti 2025”, presentata da Elisabetta Perrotta di Assoambiente, ha offerto un esempio tangibile di come aziende e comunità possano instaurare un dialogo costruttivo sui temi dell’economia circolare, superando diffidenze e promuovendo la trasparenza.

L’importanza della narrazione e del coinvolgimento emotivo sono stati poi messi in luce dalla presentazione del podcast “Mente Alveare”, frutto della collaborazione tra Gesenu e Radio Glox.

Questo innovativo progetto audio, disponibile sulle principali piattaforme di streaming, si propone di essere un vero e proprio viaggio uditivo alla scoperta delle realtà che, spesso inosservate, contribuiscono attivamente alla costruzione di un’economia circolare.

La content creator esperta di economia circolare Chiara Scialdone, in veste di conduttrice, guida l’ascoltatore attraverso percorsi inaspettati, stimolando la riflessione e invitandolo a diventare protagonista attivo del cambiamento.

L’iniziativa si è arricchita con la registrazione di una puntata speciale del talk “In Umbria”, realizzato in collaborazione con Umbria tv, focalizzata sulle sfide e le opportunità legate alla gestione sostenibile dell’antepDurante l