EcoSanfra: il

EcoSanfra 2025: Percorsi di Transizione tra Innovazione, Comunità e Futuro SostenibileEcoSanfra 2025, ispirato al messaggio universale di Fratello Sole, ha illuminato Perugia per tre giorni, trasformando la città in un crocevia di idee, progetti e azioni concrete per un futuro più sostenibile.

L’edizione, co-organizzata dalla Camera di Commercio dell’Umbria in collaborazione con Fattoria Creativa, Mea Concerti e Regusto, si è rivelata un punto di incontro cruciale tra cultura, innovazione e transizione ecologica, consolidando il ruolo di Perugia come laboratorio di sperimentazione sociale e culturale.

L’apertura del festival, curata dal presidente Giorgio Mencaroni, ha sottolineato l’impegno della Camera di Commercio nell’abbracciare la doppia transizione – ecologica e digitale – come pilastri fondamentali per il rilancio economico e sociale dell’Umbria.

Non si tratta di un mero obbligo normativo, ma di un’opportunità strategica per rafforzare la competitività regionale, migliorando la qualità della vita e creando un ambiente di lavoro stimolante e all’avanguardia.

Al centro del dibattito, il ruolo cruciale delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), considerate non solo strumenti per la produzione di energia pulita, ma veri e propri motori di sviluppo territoriale.

Il segretario generale della Camera, Federico Sisti, ha enfatizzato la dimensione comunitaria come fattore chiave per il successo delle CER, promuovendo la collaborazione tra enti, imprese e cittadini.

L’assessore regionale all’Ambiente, Thomas De Luca, ha riconosciuto il ritardo dell’Umbria in questo ambito, ma ha annunciato l’imminente approvazione di una legge regionale dedicata all’individuazione di aree idonee per l’insediamento di CER.

La prospettiva nazionale, rappresentata dalla presidente della Fondazione CER Italia, Silvia Chiassai Martini, ha offerto un quadro più ampio, evidenziando la necessità di un impegno concreto e strutturato, poiché solo le comunità più robuste e ben organizzate saranno in grado di sopravvivere e prosperare nel futuro.

L’Italia, come altri paesi europei, deve riscoprire lo spirito comunitario, abbandonando l’individualismo a favore di una visione condivisa e collaborativa.

Un’iniziativa innovativa, presentata dal direttore generale di Arpa Umbria, Alfonso Morelli, prevede la creazione di una CER pubblica che coinvolga enti e istituzioni regionali, trasformando sedi e strutture in un hub energetico condiviso, un esempio di come l’innovazione possa generare nuove opportunità di crescita.

Il dibattito si è poi ampliato per affrontare le sfide e le prospettive per il 2050, prendendo atto della crescente instabilità geopolitica e delle incertezze legate alle politiche energetiche globali.

Esperti di Enea, RSE Spa e Luiss hanno illustrato l’importanza della ricerca scientifica, della pianificazione industriale a lungo termine e della formazione manageriale per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica.

La necessità di un approccio sistemico e la stabilità geopolitica sono emerse come condizioni imprescindibili per il successo di questa transizione.

EcoSanfra, tuttavia, non si è limitato alla dimensione energetica.

Il festival ha offerto uno spazio di riflessione culturale, con un dialogo tra Paolo Iabichino e fra Marco Moroni, che ha sottolineato la responsabilità del linguaggio come strumento di pace e di costruzione del futuro.

Il festival si è concluso con “Il Canto per la Terra”, uno spettacolo che ha combinato musica e teatro ispirato al Cantico delle Creature, celebrando l’eredità spirituale di Fratello Sole e promuovendo un senso di appartenenza collettiva.

EcoSanfra 2025 ha dimostrato come la transizione ecologica e digitale non siano solo temi tecnici, ma sfide che riguardano tutti: imprese, istituzioni e cittadini.

L’Umbria, con il contributo della Camera di Commercio e la collaborazione di esperti di primo piano, ha acceso i riflettori su un futuro che inizia dalla regione ma guarda al mondo, alimentato non solo da sole e vento, ma soprattutto dalla coesione e dalla consapevolezza di una comunità unita nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e di una migliore qualità della vita.