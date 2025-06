Enel Energy Bar a Perugia: Consigli per Risparmiare in Casa

Percorsi di Transizione Energetica: L’Enel Energy Bar a Perugia Illumina il Futuro DomesticoIn un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse, Enel presenta l’Enel Energy Bar, un’iniziativa formativa itinerante che fa tappa a Perugia, presso l’Energy Store in via del Tabacchificio 26, il 24 giugno. Questo evento non è un semplice incontro, ma un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni per un futuro energetico più consapevole e accessibile a tutti.L’Enel Energy Bar si inserisce in un programma nazionale volto a promuovere il dialogo tra cittadini ed esperti del settore energetico, affrontando temi cruciali come l’efficienza energetica, la riduzione degli sprechi, l’adozione di tecnologie innovative e la transizione verso un modello energetico circolare. L’appuntamento di Perugia, in particolare, si concentra sull’ottimizzazione dei consumi domestici, un aspetto fondamentale per il benessere economico delle famiglie e per la tutela dell’ambiente.Dalle 12:00 alle 13:00, un esperto del settore sarà a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti, offrendo consigli pratici e strategie personalizzate per monitorare e ridurre la spesa energetica. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e comprensibili, capaci di trasformare la complessità delle bollette in informazioni chiare e fruibili.Un elemento chiave dell’evento è la presentazione di Enel Lumiè, un simulatore all’avanguardia che permette di valutare l’efficienza energetica dell’abitazione. Attraverso un questionario dettagliato e l’analisi delle bollette, l’algoritmo di Lumiè identifica le aree di miglioramento, suggerendo interventi mirati per ottimizzare gli impianti e sostituire le apparecchiature obsolete. L’utilizzo di Lumiè non è solo un esercizio teorico, ma un punto di partenza per un percorso di efficientamento energetico reale e misurabile.Aurelio Sarno, responsabile area centro di Enel Energia, sottolinea come l’iniziativa si collochi in un’ottica di sensibilizzazione e responsabilizzazione della cittadinanza. “Vogliamo fornire agli utenti gli strumenti per comprendere e gestire i propri consumi, promuovendo un cambiamento culturale che vada oltre il semplice risparmio economico”, afferma Sarno. Il passaggio a prodotti ad alta efficienza energetica, come elettrodomestici a basso consumo o sistemi di illuminazione LED, rappresenta una scelta strategica per ridurre l’impatto ambientale e migliorare il comfort abitativo.L’Enel Energy Bar non si limita alla promozione di prodotti specifici, ma offre un approccio olistico alla gestione dell’energia, combinando prodotti, servizi e consulenza personalizzata. L’obiettivo è creare un ecosistema di soluzioni che permetta ai clienti di affrontare la transizione energetica in modo consapevole e sostenibile, contribuendo a costruire un futuro più verde per tutti. L’iniziativa mira a trasformare il consumatore medio in un prosumer, un attore attivo nella produzione e gestione dell’energia, capace di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro energetico più sostenibile.