Foligno-Assisi: Interruzione ferroviaria per lavori di modernizzazione

Interruzione della circolazione ferroviaria tra Foligno e Assisi: un intervento strategico per la modernizzazione dell’infrastrutturaDalle prime ore di sabato 18 ottobre fino alle prime di domenica 19, la rete ferroviaria che collega Foligno e Assisi subirà un’interruzione completa, un evento necessario per consentire importanti lavori di manutenzione infrastrutturale programmati da RFI (Gruppo FS).

Questa sospensione, estesa anche alla tratta Foligno-Terontola, rappresenta un capitolo cruciale nel piano di ammodernamento e potenziamento della linea, essenziale per garantire sicurezza, affidabilità e prestazioni ottimali nel lungo periodo.

L’interruzione impatterà significativamente i servizi passeggeri.

I treni Regionali che servono le relazioni Roma-Perugia, Foligno-Firenze e Foligno-Perugia/Terontola saranno soggetti a cancellazioni e/o limitazioni di percorso, con un impatto diretto sui flussi di persone.

Per mitigare i disagi e assicurare una continuità del servizio, Trenitalia ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi lungo la tratta Assisi-Foligno, un intervento mirato a ridurre al minimo l’interruzione del collegamento tra le due città.

Inoltre, i treni Intercity IC 1529 e IC 580 vedranno una modifica del proprio percorso, con l’introduzione di un servizio di autobus sostitutivi nella tratta Spoleto-Terontola.

Trenitalia ha aggiornato tutti i canali di vendita con il nuovo orario provvisorio, garantendo trasparenza e accessibilità alle informazioni.

Il servizio di autobus sostitutivi, ottimizzato per massimizzare l’efficienza, effettuerà fermate in punti strategici, identificati per minimizzare le distanze dalla stazione di riferimento.

I dettagli specifici dei punti di sosta sono consultabili sul sito web di Trenitalia, tramite l’applicazione mobile e attraverso apposite locandine affisse nelle stazioni ferroviarie.

Si prega di notare che la capacità dei bus potrebbe essere inferiore rispetto al normale servizio, e i tempi di percorrenza potrebbero variare a seconda delle condizioni del traffico.

Per ragioni logistiche e di sicurezza, non sarà consentito il trasporto di biciclette o animali domestici, ad eccezione dei cani guida per persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, si invitano i viaggiatori a consultare il sito www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), l’applicazione Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, le biglietterie, i self-service e i desk assistenza presenti nelle stazioni.

È attivo il servizio di “smart caring” attraverso l’app Trenitalia, che consente l’invio di SMS ed e-mail personalizzate ai clienti prenotati.

Il personale di assistenza e le biglietterie, a partire dai prossimi giorni, forniranno supporto ai passeggeri nelle principali stazioni interessate e a bordo dei treni.

L’intervento, che richiede un investimento complessivo di 200.000 euro, si concentra principalmente sull’impermeabilizzazione del sottovia in via Lago D’Albano a Foligno (al chilometro 2+641 della tratta Foligno-Spello) e su interventi strutturali sull’impalcato.

Parallelamente, RFI svolgerà lavori di manutenzione straordinaria, inclusa la demolizione di una vecchia casa cantoniera al chilometro 3+373, un’azione volta a liberare spazio per future opere di miglioramento.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria e stradale in via Lago D’Albano.

Questa complessa operazione testimonia l’impegno costante di RFI e Trenitalia nel garantire un servizio ferroviario sicuro, moderno ed efficiente, contribuendo allo sviluppo infrastrutturale del territorio.