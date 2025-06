I Love Fish: Un Viaggio nel Gusto e nella Cultura Umbra

I Love Fish: Un Viaggio Sensoriale tra Acqua Dolce, Mare e Cultura UmbraDalla tradizione secolare alla contemporaneità, I Love Fish si rinnova per la sua terza edizione, proponendo un’esperienza immersiva nel cuore dell’Umbria e nel tesoro delle sue risorse ittiche. L’appuntamento, ad ingresso libero, si svolgerà presso il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano, a Perugia, dal 12 al 15 giugno, offrendo un’occasione unica per esplorare la ricchezza gastronomica e culturale del territorio.Quest’anno, I Love Fish non è semplicemente una festa del pesce, ma un vero e proprio crocevia di storie, sapori e suoni. Organizzato da Verso APS in collaborazione con Un/Lab snc, sotto la direzione artistica di Francesca Rocchi e con il patrocinio del Comune di Perugia, della Regione Umbria e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, l’evento si configura come un ponte tra le acque dolci dei laghi umbri e la vastità del mare italiano.Il percorso enogastronomico si arricchisce di una ventina di nuovi piatti, frutto della creatività di una cinquantina di realtà ristorative locali. Questi si affiancano alle tradizionali preparazioni delle cooperative di pesca, creando un mosaico di proposte che celebrano la biodiversità ittica, dall’agone e il persico dei laghi del Trasimeno e del Corbara, fino al branzino e l’orata che provengono dalle coste adriatiche e tirreniche. Si spazia da antiche ricette contadine a reinterpretazioni moderne, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione dei prodotti a chilometro zero. Ogni piatto racconta un territorio, un saper fare artigianale, una famiglia di pescatori che tramanda da generazioni la passione per il mare e le sue risorse.Ma I Love Fish è molto più che un semplice festival gastronomico. L’edizione 2024 segna una svolta significativa con l’integrazione di Strozza Music Fest, un evento musicale di spicco nel panorama umbro. Questa sinergia crea un’atmosfera festosa e coinvolgente, attirando un pubblico ampio e variegato. La musica, in questo contesto, diventa colonna sonora di un viaggio emozionale tra i sapori autentici e le tradizioni locali, ampliando l’offerta culturale e creando nuove opportunità di incontro e condivisione.Oltre allo showcooking e alle degustazioni, il programma prevede incontri con esperti del settore, workshop dedicati alla cucina di pesce e attività per bambini, promuovendo la conoscenza del patrimonio ittico e la sensibilizzazione verso la sua tutela. I Love Fish si propone quindi come un’esperienza multisensoriale, un’occasione per riscoprire il piacere della buona tavola, l’importanza della cultura locale e la bellezza di un territorio ricco di storia e di tradizioni. L’evento aspira a diventare un punto di riferimento per gli amanti del pesce e per chi desidera vivere un’esperienza autentica nel cuore dell’Umbria.