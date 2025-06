I Love Fish: Un Viaggio tra Sapori e Tradizioni Ittiche in Umbria

I Love Fish: Un Viaggio Sensoriale tra le Eccellenze Ittiche dell’Umbria e OltreFino a domenica 15 giugno, il percorso verde Leonardo Cenci di Pian di Massiano, a Perugia, si trasforma in un vibrante crocevia di sapori, cultura e tradizione con “I Love Fish”, una manifestazione ad accesso libero che celebra la ricchezza gastronomica e la biodiversità legate al mondo ittico. L’evento, frutto dell’impegno congiunto di Verso Aps e Un/Lab snc, sotto la direzione artistica di Francesca Rocchi e con il sostegno del Comune di Perugia, della Regione Umbria e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, si propone come un’esperienza immersiva che va ben oltre la semplice degustazione.”I Love Fish” non è solo un festival enogastronomico, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che esplora le diverse declinazioni del pesce di lago, mare e fiume. Gli oltre 50 stand proposti rappresentano un panorama variegato di realtà ristoratrici, sia locali che provenienti da altre regioni, che hanno elaborato proposte culinarie inedite e innovative, frutto di ricerca e creatività. Dalle ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna a sperimentazioni audaci che combinano ingredienti e tecniche diverse, ogni piatto offre un’occasione unica per scoprire nuovi sapori e apprezzare la versatilità del pesce.Il programma dell’evento è ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Incontri con esperti del settore, masterclass tenute da chef rinomati, showcooking che svelano i segreti della cucina ittica e momenti di intrattenimento per i più piccoli animano il percorso verde, creando un’atmosfera coinvolgente e conviviale. La musica, con performance di artisti locali e nazionali, completa l’offerta, creando un’esperienza a 360 gradi.L’inaugurazione ufficiale, avvenuta giovedì 12 giugno, ha visto la partecipazione di personalità istituzionali come la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il consigliere regionale Francesco Filipponi, l’assessore comunale Andrea Stafisso e il consigliere comunale Simone Cenci, a testimonianza dell’importanza dell’evento per il territorio e per la promozione del turismo enogastronomico. “I Love Fish” si configura quindi come un’occasione imperdibile per celebrare il patrimonio ittico italiano, valorizzare le eccellenze locali e promuovere un turismo sostenibile e consapevole, che rispetti l’ambiente e la cultura del territorio. L’evento non si limita ad essere una vetrina di prodotti ittici, ma si propone come un punto di incontro tra produttori, consumatori e appassionati, un luogo dove condividere passioni, conoscenze e buone pratiche per un futuro più sostenibile e ricco di sapori autentici.