Inflazione 2025: famiglie italiane sotto pressione, ecco le regioni più colpite.

L’anno 2025 si configura come un periodo di transizione economica per l’Italia, caratterizzato da un’accelerazione dell’inflazione che incide significativamente sul potere d’acquisto delle famiglie.

Secondo le analisi dell’Unione Consumatori, l’incremento del costo della vita, seppur contenuto rispetto alle turbolenze degli anni precedenti, risulta comunque palpabile in tutto il Paese, con una media nazionale di +1,5%, un dato in aumento rispetto all’1% registrato nel 2024.

Questo aumento, tradotto in un aggravio medio di 376 euro per famiglia, riflette un’inflazione generalizzata che colpisce diversi settori, dall’energia all’alimentare, dai trasporti all’alloggio.

L’analisi regionale rivela un quadro eterogeneo, con alcune aree che scontano con maggiore peso questa dinamica inflazionistica.

Il Trentino-Alto Adige si posiziona al vertice della classifica delle regioni più onerose, con un’inflazione annua del +1,9% che si traduce in un aumento medio di 587 euro per nucleo familiare rispetto al 2024.

Questa posizione di testa è probabilmente legata alla particolare struttura economica della regione, con un forte peso del turismo e un costo della vita intrinsecamente più elevato.

A seguire, con incrementi significativi, Friuli Venezia Giulia (+1,7%, +466 euro) e Veneto (+1,7%, +457 euro) evidenziano come il Nord Italia, pur mantenendo un’economia dinamica, sia comunque esposto alle pressioni inflazionistiche globali.

Al contrario, il Molise si distingue come la regione più conveniente, con un aumento del costo della vita contenuto allo 0,9% (+213 euro).

La Valle d’Aosta e la Sardegna, seppur con percentuali leggermente superiori, completano il quadro delle regioni meno impattate dall’aumento generalizzato dei prezzi, con incrementi rispettivamente dello 0,9% (+249 euro) e dell’1,3% (+250 euro).

Questi dati suggeriscono come le caratteristiche socio-economiche e geografiche di ciascuna regione influenzino in maniera determinante la capacità di assorbire gli effetti dell’inflazione.

Concentrandosi sull’Umbria, la regione si colloca al sesto posto in questa classifica nazionale, con un rincaro annuo per famiglia di 395 euro e un’inflazione dell’1,5%.

Questo dato, pur indicando un impatto rilevante, è comunque inferiore alla media nazionale e alle regioni più colpite.

A livello locale, le città di Perugia e Terni riflettono questo andamento regionale.

Perugia, posizionata al 24° posto nella classifica delle città più care, registra un aumento del costo della vita di 433 euro per famiglia, con un’inflazione dell’1,6%.

Terni, al 55° posto, si attesta su un rincaro annuo di 325 euro e un’inflazione dell’1,2%.

È importante sottolineare che l’analisi dell’Istat, con i dati definitivi di dicembre, conferma un quadro generale di inflazione in aumento, sebbene con tassi variabili a livello regionale e locale.

Comprendere le dinamiche sottostanti a queste variazioni, considerando fattori quali la struttura produttiva, la dipendenza energetica e le specificità del mercato del lavoro, è fondamentale per elaborare politiche mirate a mitigare l’impatto dell’inflazione sulle famiglie e a promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva.