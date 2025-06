Massimo Sepiacci riconfermato presidente di Umbria Top Wines

Il rinnovo alla guida di Umbria Top Wines, la cooperativa che incarna l’essenza vitivinicola umbra, ha visto Massimo Sepiacci confermato presidente per il triennio 2025-2028, segnando una continuità strategica cruciale per il futuro del settore. La decisione, emersa dal recente Consiglio di Amministrazione, non si limita a una mera conferma, ma si configura come il punto di partenza di un’evoluzione complessa, incentrata sul consolidamento del Distretto di Filiera del Vino Umbro.L’organigramma si arricchisce di nuove figure chiave: Alessandro Giannoni ed Enzo Barbi entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione, portando con sé competenze e prospettive innovative per affrontare le sfide del mercato globale. Francesco Strangis e Nazzareno Cataluffi mantengono il ruolo di Vicepresidenti, affiancati da Leonardo Bussoletti, Giovanni Dubini, Chiara Lungarotti e Paolo Bartoloni, figure di riferimento per la cooperativa.L’ambizione del Distretto di Filiera non si limita a un’efficace promozione del vino umbro, ma si proietta verso un modello di sviluppo più ampio e sostenibile. La visione strategica di Sepiacci pone l’accento sulla salvaguardia della biodiversità autoctona, elemento distintivo del terroir umbro, e sull’integrazione di metodologie di ricerca avanzate per ottimizzare le pratiche agricole. L’adozione di tecnologie all’avanguardia, come la blockchain per garantire la tracciabilità e l’autenticità dei prodotti, e piattaforme di e-commerce per ampliare i canali di distribuzione, rappresentano pilastri fondamentali di questa trasformazione digitale.Il progetto del Distretto coinvolge attivamente 22 aziende vitivinicole, tutte membri di Umbria Top Wines, unendo le forze per superare le criticità individuali e rafforzare la competitività collettiva. A questo nucleo primario si aggiungono 24 beneficiari totali, inclusa la stessa Umbria Top Wines e il 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, creando un ecosistema virtuoso che promuove l’innovazione e lo sviluppo di filiera. Questa rete collaborativa mira a costruire un futuro solido per il vino umbro, non solo come prodotto d’eccellenza, ma come motore di crescita economica e culturale per l’intera regione. L’impegno pluriennale di Umbria Top Wines si traduce in un investimento nel capitale umano e nell’innovazione, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio vitivinicolo umbro per le generazioni future.