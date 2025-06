Mirabilia Bootcamp: Umbria, il Patrimonio Raccontato dai Giovani

Mirabilia Bootcamp: Un Viaggio Narrativo nel Patrimonio Immateriale dell’UmbriaIl progetto “Mirabilia Bootcamp”, promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria per l’anno scolastico 2024-2025, incarna la convinzione che la tradizione non sia un peso del passato, bensì una solida base per costruire il futuro. Questo percorso formativo, inserito nell’ambito delle Competenze Trasversali e Orientamento (Pcto), ha rappresentato un’esperienza immersiva per un gruppo di giovani studenti, chiamati a esplorare e comunicare il ricco patrimonio immateriale dell’Umbria.L’iniziativa, un laboratorio gratuito, ha riunito 33 studenti provenienti da sei istituti superiori della regione, affiancati da esperti del settore agroalimentare umbro, docenti qualificati e professionisti della comunicazione. Il cuore pulsante del progetto è stata la creazione di una narrazione in formato podcast video, un’innovativa sintesi tra la profondità del racconto orale e la forza visiva del video.Dal 3 al 13 giugno 2025, la sede della Camera di Commercio si è trasformata in un effervescente laboratorio creativo. Gli studenti, guidati dal giornalista Rai Luca Garosi e dallo sceneggiatore Marco Matteucci, hanno appreso i fondamentali della comunicazione professionale: dalla strutturazione di un’intervista all’uso di tecniche di montaggio efficaci, dalla concezione di una notizia alla realizzazione di un podcast di qualità. L’obiettivo principale è stato quello di rendere accessibile e coinvolgente il patrimonio immateriale dell’Umbria, riconosciuto dall’UNESCO, attraverso un linguaggio contemporaneo e innovativo.I risultati tangibili del Bootcamp sono sei podcast video, ognuno dedicato a un elemento chiave del patrimonio umbro: dalla dieta mediterranea, pilastro della cultura regionale, alla tradizionale ricerca e cavatura del tartufo, un’arte antica tramandata di generazione in generazione. Gli studenti, provenienti da istituti di Assisi, Marsciano, Umbertide, Perugia e Terni, hanno affrontato il progetto con un approccio originale e creativo. “Abbiamo scelto di trattare ogni prodotto come un personaggio, dotandolo di una storia, di una voce e di una missione”, spiegano i ragazzi, sottolineando l’importanza di umanizzare il racconto e di creare un legame emotivo con il pubblico.Ogni podcast è un viaggio alla scoperta di saperi e tecniche tradizionali, rivisti e arricchiti da nuove prospettive. Nel podcast dedicato ai legumi, ad esempio, si esplorano varietà locali e usi innovativi in cucina, evidenziando il valore della memoria gastronomica e la necessità di preservare la biodiversità. Il podcast sul vino affronta temi cruciali come i cambiamenti climatici, le denominazioni di origine, gli abbinamenti e i rischi legati all’abuso, promuovendo un consumo consapevole e responsabile.La ricerca e cavatura del tartufo, un’eccellenza umbra riconosciuta dall’UNESCO nel 2021, è raccontata attraverso le voci dei cavatori, svelando territori inesplorati e scrigni di biodiversità.Il progetto si è concluso con una presentazione pubblica nella Sala Polivalente della Camera di Commercio dell’Umbria, dove una giuria composta da esperti del settore ha premiato i migliori lavori, riconoscendo la qualità dei contenuti, la capacità di sintesi e l’abilità registica degli studenti. Il successo di “Mirabilia Bootcamp” testimonia l’importanza di un’alleanza virtuosa tra scuola e territorio, dimostrando come il racconto del patrimonio possa diventare un’esperienza viva e coinvolgente. Il supporto dei volontari del servizio civile, in collaborazione con CescProject Valore plus, ha contribuito a rendere possibile questa iniziativa, sottolineando l’impegno della Camera di Commercio dell’Umbria a favore di un turismo sostenibile e sociale. L’iniziativa si configura come un ponte essenziale per preparare le nuove generazioni a diventare comunicatori efficaci dei valori UNESCO, dotandoli degli strumenti, del contesto e della fiducia necessari per costruire un futuro ricco di significato e opportunità.