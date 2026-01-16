Nuova residenza universitaria a Terni: un progetto PNRR per studenti

L’iniziativa congiunta tra Adisu Umbria e il Comune di Terni segna una svolta strategica nel panorama dell’housing universitario regionale, configurandosi come un esempio concreto di come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possa catalizzare interventi di ampio respiro a favore del diritto allo studio e della riqualificazione urbana.

L’accordo, in linea con le direttive del Decreto Ministeriale 481/2024 che riforma il sistema di alloggi universitari e impone la creazione di nuovi posti letto entro il 2026, mira alla riqualificazione di sette unità abitative in via della Stella, trasformandole in una moderna residenza universitaria.

Questo progetto non si limita a fornire alloggi agli studenti; esso incarna una visione più ampia di rigenerazione urbana e coesione sociale.

La scelta di intervenire nel cuore del centro storico di Terni, recuperando edifici comunali esistenti, simboleggia un impegno verso la valorizzazione del patrimonio pubblico, la promozione dell’attrattività della città come polo universitario e la creazione di un ambiente di studio vivace e integrato.

L’intervento, finanziato interamente attraverso risorse PNRR, rappresenta un investimento mirato a rispondere alla crescente domanda di alloggi dignitosi e accessibili per studenti, un fattore cruciale per il successo formativo e l’integrazione nella comunità locale.

Il ruolo di Adisu, in qualità di ente gestore, si articola nella presentazione formale della domanda di finanziamento al Ministero dell’Università e della Ricerca e, in caso di esito positivo, nell’assunzione della responsabilità della gestione operativa della residenza, con particolare attenzione all’equa distribuzione dei posti letto, riservati a studenti meritevoli e economicamente svantaggiati.

Il Comune di Terni, d’altro canto, si fa carico della progettazione tecnica e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione, comprendendo non solo il restauro strutturale degli edifici, ma anche l’ammodernamento degli impianti, con particolare enfasi sull’efficienza energetica, per garantire un impatto ambientale ridotto e un comfort abitativo ottimale.

Il modello di governance condivisa, formalizzato attraverso l’istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento, assicura la trasparenza delle decisioni, il monitoraggio costante dell’andamento dei lavori e il rispetto rigoroso dei parametri definiti dal PNRR.

Questa sinergia istituzionale, basata su un principio di leale cooperazione, sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo per affrontare le sfide complesse del sistema universitario contemporaneo, promuovendo un ciclo virtuoso di miglioramento continuo e di innovazione sociale.

In sintesi, questa iniziativa non solo affronta un bisogno primario come l’offerta di alloggi adeguati e accessibili per gli studenti universitari, ma crea anche un modello di sviluppo sostenibile e di rigenerazione urbana, offrendo un nuovo esempio di come le politiche pubbliche, con un approccio integrato e orientato all innovazione e alla crescita equa e inclusiva, possano promuovere un futuro positivo per le giovani generazioni, il diritto allo studio, il rigenerare il tessuto urbano ed il capitale umano, il capitale umano è il futuro.

