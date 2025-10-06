Nuove Linee Bus per Assisi: un Viaggio Francescano tra Umbria e Oltre

Assisi si apre a un nuovo paradigma di accessibilità e valorizzazione del patrimonio francescano, grazie all’attivazione di tre innovative linee di trasporto pubblico che tessono un filo conduttore tra Umbria, Lazio e Toscana.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Umbria in sinergia con Busitalia, rappresenta una risposta concreta all’esigenza di facilitare l’esperienza di pellegrini e visitatori in vista dell’imminente ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026 e nell’ambito dell’Anno Giubilare in corso.

Queste nuove tratte, concepite come un sistema integrato, non si limitano a collegare località, ma creano un percorso spirituale e culturale, approfondendo la comprensione del messaggio francescano e promuovendo un turismo più consapevole e sostenibile.

La Linea 1, ad esempio, si articola da Perugia a Greccio, transitando per Foligno, Spoleto, Terni e Rieti, abbracciando un itinerario che culmina nel luogo simbolo della prima rappresentazione del presepe vivente, un gesto di profonda umanità e spiritualità che ha segnato la storia del cristianesimo.

La Linea 2, con il suo percorso Assisi-Perugia-Città di Castello-La Verna, offre un’immersione nell’alta Umbria per giungere al Santuario della Verna, un luogo di profonda contemplazione dove San Francesco ricevette le stimmate, un evento trascendentale che lo segnò per sempre e che continua a ispirare milioni di fedeli.

Questa linea, oltre alla sua rilevanza spirituale, permette di valorizzare borghi e paesaggi meno conosciuti, incentivando un turismo di scoperta e di approfondimento.

Infine, la Linea 3, con la sua partenza da Orvieto e l’attraversamento di Amelia e Narni, giunge al Santuario dello Speco, un luogo intriso della solitudine e della ricerca spirituale del giovane Francesco, prima del suo impegno nella predicazione e nella fondazione dell’Ordine.

Proseguendo verso Greccio, completa un anello che racchiude le tappe fondamentali della sua formazione spirituale.

Il sindaco Stoppini e l’assessore Leggio esprimono profonda gratitudine alla Regione Umbria e alla Presidente Proietti per questa iniziativa, che non solo migliora l’accessibilità ai luoghi francescani, ma costituisce un investimento strategico per lo sviluppo turistico e l’incremento del soggiorno medio in città.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di potenziamento della mobilità sostenibile, come dimostrano i recenti collegamenti dedicati al Santuario di San Damiano e all’Eremo delle Carceri, un ulteriore tassello nella visione di un Assisi sempre più accessibile, accogliente e profondamente radicata nel suo patrimonio spirituale e culturale.

Il progetto si configura, quindi, come un vero e proprio ponte tra storia, fede e futuro, in grado di attrarre un turismo di qualità e di rafforzare l’identità umbra nel panorama internazionale.