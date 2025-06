Picnic in Umbria: Un Viaggio di Sapori e Bellezza con Arnaldo Caprai

Immersi nel cuore verde dell’Umbria, a Montefalco, un’esperienza sensoriale unica si dispiega: la Giornata Mondiale del Picnic si trasforma in un viaggio nel gusto e nella bellezza paesaggistica, grazie all’iniziativa pionieristica di Arnaldo Caprai. Ben oltre il semplice pasto all’aperto, si tratta di un’immersione totale nel terroir, un connubio armonioso tra scoperta enologica e relax contemplativo.L’offerta, disponibile dalla primavera all’autunno, supera la tradizionale degustazione in cantina, arricchendola di un momento di pausa e convivialità. Gli ospiti, accompagnati da un esperto wine educator, intraprendono un percorso didattico che svela i segreti della produzione vinicola, dalla viticoltura nei vigneti, con le sue sfide e i suoi rituali, fino alle complesse operazioni di affinamento in barricaia e all’imbottigliamento.Al termine della visita guidata, l’esperienza si evolve in un’oasi di piacere. Ogni partecipante riceve un corredo completo: comode coperte, cuscini soffici, un cestino traboccante di prelibatezze umbre, calici di cristallo e, naturalmente, i rinomati vini di Arnaldo Caprai. La libertà di scegliere l’angolo perfetto per il picnic è totale: un nido sotto un’imponente quercia secolare, una terrazza panoramica con vista mozzafiato, o un angolo riparato tra i filari di Sagrantino, Sangiovese o Grechetto.Il picnic non è una semplice composizione di cibi, ma un racconto gastronomico del territorio. Ogni elemento è scelto con cura, esaltando i sapori autentici dell’Umbria. Salumi e formaggi artigianali, primi piatti della tradizione reinterpretati con creatività, secondi piatti stagionali, verdure fresche, insalate colorate, pane appena sfornato intinto in un olio extravergine d’oliva intenso, dolci tentatori: un tripudio di sensazioni che rispecchia la ricchezza della regione. Accompagnano il tutto i vini di Arnaldo Caprai, come il profumato Grecante Colli Martani Grechetto Doc o il corposo Montefalco Rosso Doc, veri protagonisti di un abbinamento perfetto.L’esperienza è pensata per accogliere tutti, dalle famiglie alle comitive di amici, offrendo un’opportunità di svago e scoperta per grandi e piccini (con accesso gratuito per i bambini fino ai sei anni). La prenotazione, da effettuarsi in anticipo, garantisce la freschezza e la cura che contraddistinguono ogni dettaglio di questo viaggio indimenticabile nel cuore dell’Umbria. Un’immersione totale nella cultura del vino e del territorio, un’occasione unica per celebrare la Giornata Mondiale del Picnic in un contesto di rara bellezza e autenticità.