Record storico all’aeroporto di Assisi: boom di passeggeri e nuove rotte

Boom di traffico all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”: un nuovo record storico e prospettive di crescitaIl mese di settembre 2025 si è rivelato un momento di svolta per l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, segnando un’impennata senza precedenti nella sua storia.

Con 74.757 passeggeri transitati, l’aeroporto ha superato il precedente primato del 2023, consolidando la sua posizione come hub strategico per la regione e non solo.

Questa crescita significativa, pari al 20% rispetto ai 62.532 passeggeri registrati nel settembre 2024, testimonia una rinnovata fiducia nel potenziale di sviluppo dell’aeroporto e dell’Umbria stessa.

L’incremento del traffico, che si accompagna a un aumento del 2% nei movimenti aerei (718 rispetto ai 706 del 2024), è stato trainato da un eccezionale tasso di riempimento delle rotte, che riflette una domanda crescente da parte dei viaggiatori sia italiani che internazionali.

Questo dato cruciale evidenzia la capacità dell’aeroporto di intercettare e soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, confermando la validità della strategia di sviluppo intrapresa.

L’analisi dettagliata del flusso passeggeri rivela una netta prevalenza dei voli internazionali, responsabili del 66% del traffico totale, mentre i collegamenti nazionali rappresentano il 33%.

L’aviazione generale, con 233 movimenti aerei, contribuisce a completare il quadro di un’aeroporto dinamico e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti.

Guardando ai primi nove mesi dell’anno, il dato complessivo è altrettanto incoraggiante: 513.512 passeggeri, un incremento del 20% rispetto ai 426.982 registrati nel 2024, anno che già si era distinto come periodo di massima crescita.

Questo risultato sottolinea la resilienza dell’aeroporto e la sua capacità di superare le sfide poste dal contesto economico globale, confermando la sua importanza strategica per l’Umbria.

Con la conclusione della programmazione voli estiva 2025 alla fine di ottobre, l’aeroporto manterrà operative 17 rotte e offrirà 114 voli settimanali, un’offerta ampia e diversificata che continuerà a collegare l’Umbria con il mondo.

Per approfondire tutti i dettagli relativi ai collegamenti operati, si invita a consultare il sito web ufficiale: www.airport.

umbria.it, una risorsa essenziale per pianificare viaggi e scoprire le opportunità offerte dall’aeroporto.

Questo successo non è solo un traguardo economico, ma anche un simbolo della crescita turistica e dello sviluppo sostenibile dell’Umbria, regione pronta a rafforzare il suo ruolo di destinazione di eccellenza a livello internazionale.