Rinnovare il Sindacato: Ascolto, Territorio e Futuro del Lavoro.

Il percorso compiuto in questi ultimi mesi segna un punto di non ritorno per il sindacato. Non è più sufficiente relegare l’azione sindacale a un mero spazio di ricezione di lamentele o di gestione di conflitti preesistenti. È imperativo un ritorno attivo e capillare sul territorio, nei luoghi di lavoro, instaurando un dialogo autentico con la forza lavoro, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La costruzione di proposte concrete, condivise e implementate in sinergia con la base aderente, rappresenta la chiave per una reale rappresentanza.L’esperienza del referendum, come Landini ha evidenziato ad Assisi, ha rivelato un desiderio latente di partecipazione e di cambiamento diffuso tra milioni di persone. Tuttavia, questa spinta popolare convive con un rischio insidioso: l’aumento della solitudine, l’emarginazione e l’abbandono di individui e comunità. Contrastare questi fenomeni, che erodono il tessuto sociale, è un dovere sindacale che si declina attraverso un impegno concreto per la giustizia sociale e la solidarietà.La perdita di contatto con la realtà del lavoro e le difficoltà vissute dalle persone genera una drammatica erosione della rappresentanza sindacale. Permettere che individui e famiglie si sentano soli di fronte a sfide economiche, sanitarie o sociali, significa compromettere irreparabilmente la capacità del sindacato di tutelare i loro diritti e di promuovere il loro benessere.Si tratta di superare una visione sindacale passiva, limitata alla mera gestione di controversie, per abbracciare un ruolo di motore di cambiamento sociale, proattivo e orientato alla costruzione di un futuro più equo e sostenibile. Questo richiede un impegno costante nel comprendere le esigenze emergenti, nell’anticipare le sfide del mercato del lavoro e nel proporre soluzioni innovative, sempre in dialogo con la base e tenendo conto delle specificità territoriali. La prossimità alle persone, l’ascolto attivo e la partecipazione diretta alla vita delle comunità rappresentano gli strumenti essenziali per riconquistare la fiducia e rafforzare la rappresentanza sindacale, trasformandola in un vero e proprio baluardo a difesa dei diritti e della dignità del lavoro.