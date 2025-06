Riqualificazione Acciai Terni: un miliardo per il rilancio dell’economia umbra.

L’impegno congiunto di istituzioni nazionali e regionali, enti pubblici e realtà industriali si concretizza nella firma dell’Accordo di Programma per la riqualificazione e la transizione del sito di Acciai Speciali Terni, un’iniziativa strategica per l’economia umbra e per il rilancio del settore siderurgico italiano. Il documento, siglato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sotto la guida del Ministro Urso, in sinergia con i Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Lavoro, la Regione Umbria, Invitalia e le aziende Arvedi e Acciai Speciali Terni, definisce un percorso ambizioso e pluriennale volto a coniugare sviluppo industriale, sostenibilità ambientale e tutela dell’occupazione.L’accordo prevede un investimento complessivo di oltre un miliardo di euro, suddiviso in due fasi distinte. La prima, con un impegno economico iniziale di 557 milioni di euro da parte di Acciai Speciali Terni entro il 2028, è focalizzata sull’ottimizzazione dei processi produttivi, con un’attenzione primaria all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale. La seconda fase, da 573 milioni, sarà condizionata all’evoluzione del contesto di mercato, sottolineando la necessità di flessibilità e adattamento alle dinamiche economiche globali. Il piano di sviluppo include, inoltre, il supporto finanziario di Invitalia attraverso un Contratto di Sviluppo per Tutela Ambientale, per un valore di agevolazioni richieste pari a 96,5 milioni di euro, soggetto a valutazione istruttoria.L’impegno non si limita alla modernizzazione degli impianti. L’Accordo Programma incarna una visione integrata che abbraccia la riqualificazione ambientale dell’intera area industriale. Elementi chiave includono la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la messa in sicurezza della discarica esistente attraverso un approccio innovativo di “landfill mining” – che prevede la valorizzazione dei materiali presenti nella discarica – e il contenimento dei costi energetici. In quest’ultimo ambito, la Regione Umbria si impegna a favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili, sfruttando il potenziale delle grandi derivazioni idroelettriche, con particolare attenzione ai consumatori energivori, per garantire un approvvigionamento più sicuro e sostenibile.La salvaguardia dell’occupazione rappresenta un pilastro fondamentale dell’Accordo. L’azienda si impegna formalmente a mantenere i livelli occupazionali attuali, aprendo la prospettiva di future assunzioni e stabilizzazione dei lavoratori a termine. L’introduzione di tecnologie all’avanguardia imporrà, inevitabilmente, un percorso di formazione e riqualificazione professionale, in collaborazione con istituzioni e agenzie specializzate, per garantire la competitività della forza lavoro e l’adattamento alle nuove esigenze del mercato.Per assicurare un’attuazione efficace e trasparente, sarà istituito un Comitato Esecutivo presso il Mimit, incaricato di monitorare costantemente l’andamento delle misure previste e di verificare il rispetto degli impegni assunti da tutte le parti coinvolte, rappresentando un meccanismo di controllo cruciale per il successo dell’intera operazione di rilancio del sito di Acciai Speciali Terni. L’iniziativa si configura, dunque, come un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, volto a costruire un futuro più sostenibile e prospero per il territorio umbro.