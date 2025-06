ris ris. Valorizz e rà. risolverà.

L’approvazione dell’Accordo di Programma per la trasformazione del sito ex-Ast di Terni rappresenta un atto di indirizzo strategico, una pietra miliare nella complessa narrazione di un territorio segnato da una profonda crisi industriale, ma anche animato da una resilienza ineguagliabile. Questo accordo non è semplicemente un finanziamento, ma un vero e proprio progetto di rigenerazione che ambisce a ridisegnare il paesaggio economico e sociale dell’Umbria, affrontando le sfide poste dalla transizione verso un’economia più sostenibile e competitiva.Il percorso, costellato di difficoltà e incertezze, ha richiesto un impegno corale, che merita un plauso sentito al Ministro Urso e all’intero Governo Meloni, per aver compreso l’urgenza e l’importanza di un intervento mirato. La determinazione dimostrata in questa vertenza, che ha coinvolto numerosi attori istituzionali, testimonia una volontà politica di superare divisioni e priorità contingenti, concentrandosi sul bene comune e sulla salvaguardia di un patrimonio industriale e umano di inestimabile valore.Tuttavia, l’approvazione dell’Accordo di Programma non può essere percepita come un punto di arrivo, bensì come l’inizio di una fase operativa cruciale. Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di tradurre gli obiettivi programmatici in azioni concrete, coinvolgendo attivamente le imprese, i lavoratori, le organizzazioni sindacali e le comunità locali. È fondamentale garantire la massima trasparenza nella gestione dei fondi, monitorando costantemente i risultati ottenuti e correggendo eventuali criticità.La riconversione del sito Ast di Terni offre un’opportunità unica per ripensare il modello di sviluppo industriale, orientandolo verso settori ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale. Si tratta di favorire l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, promuovendo la creazione di posti di lavoro qualificati e la formazione di competenze specialistiche. Il sito, un tempo simbolo di una pesante industria, può trasformarsi in un polo di eccellenza per l’economia verde, l’energia rinnovabile, l’agroalimentare di qualità e il turismo sostenibile.La sfida, in definitiva, è quella di costruire un futuro in cui il passato industriale non sia dimenticato, ma reinterpretato come risorsa per la crescita e l’inclusione sociale. Un futuro in cui il territorio umbro possa ritrovare la sua vocazione produttiva, puntando su una crescita equilibrata e sostenibile, capace di coniugare la tutela dell’ambiente con la prosperità economica e il benessere dei cittadini. Un futuro in cui la resilienza e la creatività di un popolo possano finalmente trovare piena espressione.