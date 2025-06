Saldi estivi in Umbria: si parte il 5 luglio, durata 60 giorni

Con l’avvicinarsi dell’estate, l’Umbria si prepara ad accogliere l’attesa stagione dei saldi estivi, un evento cruciale per l’economia regionale e un’opportunità significativa per i consumatori. La Regione, in linea con una programmazione pluriennale e in coerenza con le direttive nazionali, ha ufficialmente confermato l’inizio dei saldi per il 5 luglio prossimo, estendendone la durata fino al 3 settembre, per un arco temporale complessivo di sessanta giorni.Questa decisione, lungi dall’essere una semplice constatazione, riflette un quadro normativo complesso e coordinato a livello regionale, nazionale e, in parte, europeo. La legge regionale numero 10 del 2014, pilastro fondamentale di questa disciplina, prevede la possibilità per gli esercenti di avviare campagne promozionali anticipate, anticipando l’effetto stimolo sui consumatori per un periodo fino a trenta giorni prima dell’apertura ufficiale dei saldi. Questo meccanismo, attentamente calibrato, mira a distribuire nel tempo l’impatto economico e a offrire ai cittadini un’anticipazione delle offerte vantaggiose.La decisione, presa in considerazione le indicazioni della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottolinea l’impegno della Regione Umbria nel coordinamento delle politiche economiche con gli altri territori italiani. L’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco De Rebotti, ha ribadito l’importanza di mantenere la continuità di questa programmazione, consolidando la prevedibilità per gli operatori commerciali e garantendo ai consumatori un calendario chiaro e definito.La fissazione delle date, come previsto dall’Intesa del 24 marzo 2011, integrata con il documento unitario del 7 luglio 2016, non è un atto isolato, ma il risultato di un processo deliberativo che mira a uniformare le modalità di svolgimento dei saldi in tutta Italia. Questo approccio condiviso, volto a evitare distorsioni di mercato e a promuovere una concorrenza leale, risponde a un’esigenza di trasparenza e di coerenza che coinvolge diverse istituzioni e attori economici.La stagione dei saldi estivi rappresenta dunque un momento significativo per l’economia umbra, un’occasione per stimolare i consumi, sostenere le attività commerciali e valorizzare il territorio. La Regione, con la sua programmazione attenta e coordinata, si impegna a garantire un evento trasparente, equo e vantaggioso per tutti.