Salone del Tartufo: Omaggio a Vissani e celebrazione dell’eccellenza umbra

Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello, giunto alla sua 45ª edizione, si apre con un omaggio alla figura di Gianfranco Vissani, custode di sapori e ambasciatore dell’eccellenza agroalimentare umbra.

Un evento che va ben oltre la semplice celebrazione di un prodotto, la trifola, ma si configura come un vero e proprio crocevia di cultura, tradizione e innovazione culinaria.

La lectio magistralis tenuta da Vissani, rivolta agli studenti delle scuole alberghiere locali, ha rappresentato un momento di ispirazione e trasmissione di valori.

Il celebre chef non ha mancato di sottolineare l’importanza di un approccio al mestiere della cucina fondato sulla passione, la dedizione e il profondo rispetto per le radici culturali.

“Cucinare deve essere un atto d’amore, un piacere condiviso”, ha esortato, invitando i giovani a coltivare la memoria delle tradizioni, pilastri imprescindibili dell’identità gastronomica.

L’Umbria, con la sua straordinaria biodiversità, offre un patrimonio inestimabile, a partire dal tartufo, vero gioiello del territorio, e dall’olio extravergine d’oliva, espressione di un’agricoltura attenta e sostenibile.

L’innovazione, pur essendo auspicabile, non deve mai snaturare la ricchezza del passato, poiché le mode sono effimere, mentre la storia e la tradizione sono custodi di un’eredità preziosa.

Il riconoscimento tributato a Vissani, con la consegna di una targa e un vanghino d’autore realizzato artigianalmente, testimonia la profonda gratitudine della comunità locale per il suo contributo alla promozione della cultura gastronomica umbra nel mondo.

Il vanghino, frutto dell’abilità di Diego Volpi e Carlo Paolo Granci, incarna il legame indissolubile tra uomo e terra, tra tradizione e artigianato.

L’inaugurazione ufficiale del Salone, prevista per sabato 1° novembre, vedrà la partecipazione di autorità locali e regionali, a conferma dell’importanza dell’evento per l’economia e l’immagine del territorio.

Il Salone non è solo un’occasione per degustare e acquistare il tartufo, ma anche un momento di riflessione sull’importanza di preservare e valorizzare le eccellenze agroalimentari, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole, capace di esaltare la bellezza e l’autenticità dell’Umbria.

Un evento che celebra non solo un prodotto, ma un intero ecosistema di saperi, tradizioni e passioni.