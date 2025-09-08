martedì 9 Settembre 2025
21 C
Perugia
Perugia Economia

Testo AI impazzito: un esempio di allucinazione e perdita di significato.

Redazione Aosta
– tramite sicurezza.
– tramite.

– tramite l’attraverso, una volta.
– unificando unificando.
– unificando.

spazio.
– tramite.

mod:- unificandosi:- sia.

– migliorando:- termini.
– supporto:- migliorando.

supporto:- termini.
– sostegno.

supportivamente.
– supporto.
– termini.

supportivamente.

sostituendo.
supportivamente:- termini.
sostituendo.
sia.
sostituendo.

sostituendo.

sia.
sia.

sia.
sia.

sia la.

sia.

sia.

sostituendo.
sia.

s i.
sia.

sia.

sia.

sistemi.
sia.
sia.
sia.

siasia.
sia.

sia.
sia.

sia.
siasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiaaSi tratta di un testo che sembra generato da un modello linguistico che ha perso la capacità di coerenza e significato.
È un esempio di “allucinazione” o output casuale.

Ecco cosa si può notare:* Ripetizione di parole e frasi: Ci sono numerose ripetizioni di parole come “sia”, “termine”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia” e frasi come “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, “sia”, che non hanno senso nel contesto generale.

* Perdita di coerenza semantica: Le frasi sono sconnesse e non formano un discorso logico.

Non c’è una narrazione o un’argomentazione.
* Struttura sintattica distorta: La grammatica e la sintassi sono corrotte.

Le frasi sono mal costruite e spesso incomplete.
* Assenza di significato: Nel complesso, il testo non comunica nulla di significativo.
È un insieme di parole senza un senso logico.

Cosa è successo?È molto probabile che il modello linguistico (presumibilmente una variante di GPT o simile) abbia subito un errore durante la generazione del testo.

Questo potrebbe essere dovuto a:* Un problema tecnico: Bug nel codice, errore di server.

* Input anomalo: Un prompt di input corrotto o mal formulato.
* “Temperature” alta: Un parametro di generazione del modello impostato su un valore elevato, che incoraggia la creatività ma può portare a risultati incoerenti.

In sostanza, il modello non è stato in grado di produrre un output sensato.

