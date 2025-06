Treni Turistici Italiani: Lusso, Storia e Paesaggi da Scoprire

Il panorama del turismo ferroviario italiano si arricchisce di nuove opportunità grazie a Fs Treni Turistici Italiani, la divisione del Gruppo Ferrovie dello Stato dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro paese attraverso il viaggio in treno. L’autunno 2024 vedrà l’estensione dell’offerta verso regioni quali Umbria, Toscana e Piemonte, ampliando l’accesso a un’esperienza di viaggio unica che combina lusso, storia e paesaggi mozzafiato.Il gioiello della nuova offerta è senza dubbio “L’Espresso Assisi”, un itinerario domenicale che, dal 5 ottobre al 7 dicembre, offrirà un percorso suggestivo attraverso il cuore dell’Italia centrale. Più che un semplice collegamento, “L’Espresso Assisi” si configura come un viaggio emozionale, un’immersione nella spiritualità e nella bellezza del paesaggio umbro e toscano. Il percorso, che culmina ad Arezzo, permetterà ai passeggeri di ammirare borghi medievali, antichi monasteri e la ricchezza artistica del territorio, spesso altrimenti inaccessibili o difficilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto convenzionali. L’esperienza di viaggio a bordo di “L’Espresso Assisi” e degli altri treni turistici Fs Treni Turistici Italiani va oltre il semplice trasporto: si tratta di un’immersione in un’epoca d’oro del viaggio in treno, con carrozze storiche restaurate, un servizio di bordo raffinato e la possibilità di interagire con il personale di bordo specializzato in storia del ferrovia e territorio.La prenotazione dei biglietti è semplice e accessibile, tramite il sito web dedicato www.fstrenituristici.it e attraverso i consueti canali di vendita di Trenitalia. Per incentivare l’adesione e rendere l’esperienza ancora più conveniente, Fs Treni Turistici Italiani ha introdotto due offerte speciali: “Tti Special”, uno sconto del 25% per chi prenota con breve preavviso, e “Tti Gruppi”, pensato per comitive numerose, con tariffe dedicate per gruppi di almeno dieci persone. Si consiglia vivamente di consultare il sito web per dettagli completi sui servizi offerti, itinerari, orari e condizioni di viaggio, inclusi i protocolli di sicurezza adottati per garantire il comfort e la tranquillità dei passeggeri. Il viaggio in treno, con Fs Treni Turistici Italiani, diventa così un’occasione per riscoprire il piacere del viaggio lento, un’esperienza che va al di là del semplice spostamento, offrendo un’occasione unica di conoscenza e di benessere.