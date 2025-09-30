Truffa a parte: Scienza e tecnologia per autenticare il tartufo italiano

Un’avanguardia di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e impegno per la trasparenza sta ridefinendo il futuro del tartufo italiano.

Farzati spa, in sinergia con xFarm Technologies, la Fondazione Edmund Mach e con il supporto strategico di Truffleland (Urbani Tartufi), ha lanciato un progetto pionieristico per la certificazione scientifica e tracciabile dell’origine dei pregiati tartufi, *Tuber melanosporum* e *Tuber aestivum*.

L’iniziativa, sostenuta finanziariamente da BI-REX (Big Data Innovation e Research Excellence) nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e integrata con il contributo di Fondazione Vrt, rappresenta un salto di qualità nella valorizzazione di un prodotto identitario del Made in Italy.

Il progetto, maturato attraverso due anni di sviluppo e sperimentazione intensiva, entra ora nella fase di implementazione e diffusione su larga scala.

L’obiettivo primario è fornire a consumatori, operatori commerciali e distributori informazioni verificate, inoppugnabili e completamente trasparenti sull’intera filiera del tartufo, dalla sua localizzazione precisa nel sottosuolo fino al prodotto finale.

Al cuore di questo sistema innovativo risiede la tecnologia proprietaria BluDev di Farzati, un ecosistema integrato che combina analisi chimico-strumentale avanzata, algoritmi di intelligenza artificiale all’avanguardia e la sicurezza immutabile della blockchain.

Questa sinergia permette di generare un’impronta digitale biochimica unica – il “Bio FingerPrint” – per ogni lotto di tartufi, una sorta di “carta d’identità” molecolare che ne attesta l’autenticità e la provenienza geografica con assoluta certezza.

L’impronta biochimica non si limita a confermare la specie, ma analizza la composizione specifica del tartufo, rivelando caratteristiche uniche legate al terroir e alle condizioni ambientali in cui è cresciuto.

L’importanza di questo progetto trascende la tutela di un prodotto gastronomico d’eccellenza.

L’Umbria, regione chiave nella produzione nazionale di tartufi, vede il suo comparto economico rafforzato, con un valore commerciale annuo stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro, generando investimenti e occupazione a livello nazionale.

L’iniziativa si proietta su un mercato globale in rapida espansione, con un valore attuale compreso tra i 550 e i 600 milioni di dollari, destinato a superare il miliardo di dollari entro la fine del decennio, con un tasso di crescita composto annuo (CAGR) compreso tra il 6 e l’8%.

L’implementazione di questo sistema di tracciabilità certificata mira a potenziare la competitività delle imprese italiane, a promuovere la valorizzazione del tartufo sui mercati premium internazionali e a stimolare l’export verso destinazioni ad alto valore aggiunto, consolidando la reputazione del tartufo italiano come simbolo di qualità, autenticità e tradizione.

“Questo progetto rappresenta la convergenza virtuosa tra ricerca scientifica all’avanguardia e innovazione tecnologica, finalizzata a proteggere un’icona del Made in Italy e a creare nuove opportunità di crescita sostenibile per il nostro territorio,” ha sottolineato Giorgio Ciardella, Direttore Generale di Farzati spa, evidenziando l’impegno dell’azienda a contribuire attivamente al futuro del tartufo italiano.

Il sistema BluDev non si limita alla tracciabilità, ma aspira a creare un ecosistema di fiducia e trasparenza lungo l’intera filiera, rafforzando il legame tra produttori, distributori e consumatori.