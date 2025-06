Umbria 2024: transizione, lavoro e sfide per il futuro.

L’anno 2024 si configura come un capitolo di transizione e opportunità per l’economia umbra, delineato nel recente rapporto della Banca d’Italia. Il mercato del lavoro ha mostrato una dinamicità positiva, con un incremento sostenuto dell’occupazione che riflette una ripresa strutturale, particolarmente evidente nel settore del lavoro autonomo. Questa crescita è corroborata da un tasso di partecipazione al lavoro che ha raggiunto vette storiche, unitamente a un drastico calo della disoccupazione, fenomeno attenuato in maniera significativa tra i laureati. Tuttavia, una sfida cruciale per la regione persiste: la fuga di cervelli, ovvero la difficoltà nel trattenere i giovani talenti, attratti da prospettive lavorative più stimolanti al di fuori dei confini umbri.L’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale si profila come un elemento chiave per il futuro del lavoro, con l’Umbria esposta a queste dinamiche evolutive, sebbene in misura leggermente inferiore alla media nazionale. Questa esposizione richiede un ripensamento delle competenze e una proattiva strategia di formazione per mitigare potenziali disagi e capitalizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.Sul fronte del potere d’acquisto delle famiglie, si registra un miglioramento tangibile, trainato dall’aumento dei salari e dalla stabilizzazione dei prezzi. Nonostante questo, una moderazione nei consumi riflette una cautela diffusa, con un incremento più marcato solo nella spesa per beni durevoli, in particolare nel settore automobilistico, che continua a dipendere in larga misura dal credito al consumo. Il mercato immobiliare ha mantenuto una relativa stabilità, con volumi di compravendite e concessione di mutui sostanzialmente invariati, sebbene i tassi di interesse più favorevoli rappresentino un incentivo potenziale. Le famiglie umbre, nella loro prudenza finanziaria, privilegiano forme di investimento a basso rischio, come titoli di Stato e fondi comuni, indicando una propensione alla sicurezza piuttosto che alla speculazione.Il sistema bancario regionale, tuttavia, è soggetto a una progressiva contrazione, con una diminuzione del numero di sportelli attivi, un sintomo di una trasformazione strutturale del settore finanziario. Il calo dei prestiti, sebbene rallentato, rimane significativo, soprattutto per le imprese, che mostrano una minore propensione a investire o a sostenere le attività operative.La qualità del credito, globalmente buona, segnala tuttavia segnali di deterioramento, in particolare all’interno del settore manifatturiero, fortemente sensibile alle incertezze congiunturali. L’incremento della spesa degli enti locali è determinato principalmente dall’aumento dei costi del personale e dalla ripresa della spesa sanitaria, quest’ultima più accentuata rispetto alla media nazionale. Un elemento di preoccupazione è rappresentato dal saldo della mobilità sanitaria, costantemente negativo dal 2019 e ulteriormente aggravato, con implicazioni per l’efficienza e l’equità dell’accesso alle cure.Un barlume di speranza emerge dagli investimenti pubblici, che hanno registrato progressi significativi, superando la media nazionale pro capite. L’efficace gestione dei fondi Pnrr, con un’alta percentuale di gare bandite già aggiudicate e la maggior parte dei lavori avviati, testimonia un’azione amministrativa efficiente e un’opportunità di sviluppo infrastrutturale cruciale per la regione. Questa capacità di attuazione, tuttavia, deve essere accompagnata da una vigilanza costante per garantire la sostenibilità e l’impatto a lungo termine di tali investimenti.