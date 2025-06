Umbria: Crescita Lenta e Fragilità, Sfide tra PNRR e Geopolitica.

L’Umbria, regione crocevia di storia e tradizioni, si trova a navigare un contesto economico complesso, caratterizzato da una crescita modesta e disomogenea nel 2024. I dati preliminari, elaborati dalla Banca d’Italia, indicano un incremento del Prodotto Interno Lordo dello 0,7%, un valore in linea con la media nazionale ma insufficiente a mascherare le persistenti vulnerabilità strutturali che ne limitano il potenziale di sviluppo.La ripresa registrata si rivela significativamente dipendente dagli investimenti pubblici, in particolare quelli finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questa dipendenza evidenzia una fragilità intrinseca, poiché l’economia locale fatica a generare slancio autonomo, con consumi interni e investimenti privati che ristagnano su livelli inferiori alle aspettative. La situazione assume contorni più problematici se si considera la tenuta del sistema produttivo, segnata da un trend preoccupante: per il secondo anno consecutivo, le cessazioni d’impresa superano le nuove costituzioni, un fenomeno contrario a quanto osservato nel resto del Paese e indice di una difficoltà latente nel tessuto imprenditoriale umbro.L’incertezza geopolitica, con la sua eco sulle dinamiche commerciali globali, aggrava ulteriormente la situazione. L’Umbria, data la sua significativa esposizione al mercato statunitense, è particolarmente sensibile a fluttuazioni e potenziali conflitti commerciali transatlantici. Un irrigidimento delle politiche protezionistiche da parte degli Stati Uniti potrebbe innescare ripercussioni dirette sulle imprese locali, compromettendo la competitività e la capacità di esportazione.Nonostante questo scenario complesso, emergono alcuni segnali positivi. Il settore agricolo, beneficiando di condizioni meteorologiche favorevoli, ha registrato una crescita, sottolineando l’importanza strategica di questo comparto per l’economia regionale. L’industria, pur perdendo terreno sul mercato interno, mostra una ripresa dell’export, sebbene la manifattura continui a lottare con una domanda debole, un sottoutilizzo della capacità produttiva e un ricorso diffuso agli ammortizzatori sociali, indicatori di una ripresa ancora precaria e dipendente da interventi esterni.La difficoltà di accesso al credito, nonostante i segnali di miglioramento, si traduce in una cautela diffusa tra gli imprenditori, che spesso rimandano investimenti e progetti di espansione. Un’eccezione a questa tendenza è rappresentata dal settore delle costruzioni, che, pur in rallentamento rispetto agli anni precedenti, continua a fornire un contributo positivo all’economia regionale, trainato dalla spesa pubblica legata alle infrastrutture e alla ricostruzione post-sisma.La riduzione degli incentivi fiscali, mitigata dall’accelerazione della spesa pubblica, rivela una necessità di riequilibrare gli strumenti di politica economica, orientandoli verso un sostegno più strutturale e duraturo. Il terziario, con un andamento moderato, beneficia del contributo significativo del turismo, che coinvolge l’intera regione. In crescita, inoltre, si rivela il peso dell’economia sociale, che amplia la sua offerta di servizi e esercita un impatto sempre più rilevante sul tessuto economico locale, introducendo modelli di sviluppo alternativi e basati sulla cooperazione e sull’inclusione sociale. La sfida per l’Umbria, ora, consiste nel trasformare questi segnali positivi in una crescita sostenibile e inclusiva, capace di valorizzare le sue unicità e di affrontare le sfide globali con resilienza e innovazione.