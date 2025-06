Umbria da record: esportazioni superano il miliardo e volano al 16,7%

L’economia umbra si presenta nel 2024 con performance esuberanti, testimoniate da un incremento significativo delle esportazioni distrettuali che superano l’importante soglia del miliardo e duecento milioni di euro. Un risultato che, analizzato nel dettaglio, rivela una crescita di ben 175 milioni di euro, traducendosi in un aumento percentuale del 16,7%. Questa dinamica positiva si discosta notevolmente dalla media nazionale, ferma a un modesto 0,9%, evidenziando una vitalità imprenditoriale e una capacità di adattamento delle imprese umbre che meritano un’attenta analisi.Il quadro completo, elaborato da Intesa Sanpaolo e presentato durante un convegno a Perugia, ha visto la partecipazione di figure chiave come Simone Cascioli, direttore generale di Confindustria Umbria, e Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria per Intesa Sanpaolo, confermando l’impegno istituzionale nel monitoraggio e nella promozione del tessuto produttivo regionale.Il distretto della maglieria e dell’abbigliamento di Perugia si conferma, inequivocabilmente, il motore trainante di questa crescita. Il settore, che rappresenta oltre due terzi (67%) dell’intero volume di esportazioni distrettuali umbre, ha generato un fatturato complessivo di 821 milioni di euro, incrementando le proprie performance di 114 milioni di euro, con un tasso di crescita del 16,1%. Questo dato non solo sottolinea la consolidata leadership del distretto nel panorama internazionale, ma indica anche una capacità di innovazione e di risposta alle nuove tendenze del mercato globale.È importante, tuttavia, approfondire le dinamiche che hanno contribuito a questo successo. Si tratta di una combinazione di fattori, che includono la qualità dei prodotti, la capacità di creare brand riconosciuti a livello internazionale, l’attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa, e, non ultimo, la competenza e la flessibilità della forza lavoro.L’incremento delle esportazioni non è solo un indicatore di prosperità economica, ma anche un segnale di fiducia nel futuro e un incentivo a investire in ricerca e sviluppo, formazione professionale e innovazione tecnologica. Il successo del distretto della maglieria e dell’abbigliamento apre la strada ad altre filiere umbre, stimolando un effetto contagio positivo sull’intero sistema economico regionale e rafforzando il ruolo dell’Umbria come polo di eccellenza nel panorama industriale italiano. La sfida futura sarà quella di consolidare questi risultati, guardando a nuovi mercati e anticipando i cambiamenti del contesto economico globale.