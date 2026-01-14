Umbria, dal 2026: Bonus Abbonati per una mobilità più accessibile

Umbria, un futuro su rotaia: il Bonus Abbonati 2026 per una mobilità più accessibileA partire dal primo gennaio 2026, l’Umbria introduce il “Bonus Abbonati Umbria 2026”, un’iniziativa concreta volta a supportare economicamente i residenti che utilizzano il servizio ferroviario regionale.

Questa agevolazione, regolamentata dalla tariffa 40/19 Umbria, prevede uno sconto del 20% sul costo degli abbonamenti, rappresentando un investimento strategico per promuovere la mobilità sostenibile e alleggerire il carico finanziario sui cittadini umbri.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Giunta regionale e resa possibile grazie all’intesa con Trenitalia, si configura come un atto di risarcimento verso gli utenti, che negli anni passati hanno dovuto affrontare disservizi e disagi.

Il fondo iniziale stanziato è di 250.000 euro, un importo che potrà essere rivisto al rialzo in base alla domanda.

Le risorse provengono direttamente dalle penali inflitte a Trenitalia stessa per le mancanze riscontrate nel triennio 2022-2024, restituendo così ai viaggiatori parte delle risorse maturate.

“Questo bonus non è solo un gesto economico, ma un segnale di attenzione verso le difficoltà che i nostri concittadini incontrano quotidianamente,” afferma l’assessore regionale.

“Siamo impegnati a migliorare il servizio, dialogando con il Governo e con gli enti regolatori, ma questo bonus rappresenta un sollievo immediato e tangibile.

“L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di tutela del diritto alla mobilità, un principio cardine sancito dalla normativa europea.

L’obiettivo è creare un sistema di trasporto pubblico più equo e accessibile a tutti, incentivando l’utilizzo del treno come alternativa valida all’auto privata, con benefici per l’ambiente e per la qualità della vita.

Per agevolare l’accesso al bonus, la Regione ha previsto modalità di richiesta semplificate.

I residenti umbri potranno presentare domanda entro il 20 gennaio 2026 presso le biglietterie Trenitalia presenti sul territorio regionale.

Un’attenzione particolare è stata dedicata agli abbonamenti scolastici, con la possibilità di acquisto da remoto anche per chi non può recarsi fisicamente alle biglietterie.

Per ulteriori dettagli, condizioni di accesso e limitazioni, si invita a consultare il sito ufficiale www.trenitalia.com, dove sarà possibile trovare informazioni complete e aggiornate sull’iniziativa.

Il “Bonus Abbonati Umbria 2026” è un passo avanti verso un futuro di mobilità più sostenibile, inclusiva e al servizio del territorio.