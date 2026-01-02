cityfood
martedì 6 Gennaio 2026
Perugia Economia

Umbria, destinazione invernale sempre più ambita: boom di prenotazioni!

Redazione Aosta
L’Umbria si configura, con sempre maggiore enfasi, come una destinazione turistica di elezione per le vacanze invernali, consolidando la sua posizione tra le regioni più desiderate dagli italiani e dai visitatori internazionali.
I dati recenti del Monitoraggio Enit, analizzati in relazione alle festività natalizie e all’inizio del nuovo anno, evidenziano come l’interesse per l’Italia, e in particolare per alcune sue aree, sia in forte crescita.

Il trend emerge con chiarezza dall’aumento delle prenotazioni per il periodo natalizio 2025-2026, che si discosta significativamente rispetto agli anni precedenti.
Un incremento del 46,8% delle vendite a livello nazionale si amplifica fino al 50% nei mercati dell’Unione Europea.
Questa tendenza non si limita al turismo europeo, ma si estende anche ai viaggi “long-haul”, ovvero i viaggi provenienti da destinazioni più lontane.
Il 43,8% degli operatori turistici internazionali segnala una crescita in questo segmento, con un flusso significativo proveniente dagli Stati Uniti, Canada, Messico e da mercati emergenti in Asia, indicatori di una crescente popolarità dell’Italia come meta esotica e culturalmente ricca.

Il Ministero del Turismo conferma l’attrattività del Paese, quantificando il tasso medio di occupazione delle strutture ricettive tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026 al 47,8%, un dato che segna un incremento di 2,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Naturalmente, le regioni alpine, per la loro offerta di attività invernali e panorami mozzafiato, risultano in cima alla classifica, ma il successo non si limita ai contesti montani.
L’Umbria, in particolare, si distingue con un tasso di saturazione del 56,03%, una cifra che riflette il suo fascino unico, derivante da un mix di elementi storici, artistici, enogastronomici e naturalistici.
La regione, cuore verde d’Italia, offre un’esperienza autentica, lontana dal turismo di massa, capace di attrarre un pubblico sempre più ricercato.
Un fattore chiave in questo successo è la crescente consapevolezza del valore del turismo sostenibile e della ricerca di destinazioni che offrano esperienze significative, rispettose dell’ambiente e delle comunità locali.

L’Abruzzo, anch’essa regione caratterizzata da un patrimonio naturale e culturale di straordinaria importanza, si attesta al 51,5%, consolidando il trend positivo che vede le regioni centrali e meridionali emergere come alternative valide e competitive rispetto alle tradizionali mete alpine.
Questa evoluzione del panorama turistico italiano segnala una maggiore diversificazione dell’offerta e una crescente attenzione da parte dei visitatori alla scoperta di territori meno conosciuti ma ricchi di fascino e autenticità.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

