Umbria e Toscana a bordo del nuovo Espresso Assisi

Riscoprire l’Umbria e la Toscana a bordo di un treno storico: Fs Treni Turistici Italiani lancia “Espresso Assisi”, un nuovo itinerario che celebra il patrimonio culturale e enogastronomico del cuore d’Italia.

Più che un semplice collegamento ferroviario, l’Espresso Assisi si configura come un’esperienza di viaggio immersiva, un percorso sensoriale che unisce il fascino del passato con le più moderne accortezze per il comfort dei passeggeri.

Il servizio, inaugurato il 19 ottobre, opera come una finestra aperta sulle tradizioni locali, unendo Roma ai tesori nascosti dell’Umbria per poi estendersi fino ad Arezzo.

Il viaggio non è solo un trasferimento, ma un invito a esplorare borghi ricchi di storia, arte e sapori autentici, arricchito da visite guidate tematiche e degustazioni di prodotti tipici.

Il primo appuntamento significativo è legato a “Frantoi Aperti” (dal 19 ottobre al 16 novembre), un’occasione irripetibile per assaporare l’olio extravergine di oliva appena spremuto, diretto dalla terra alla tavola, in un contesto di festa e convivialità.

L’aroma intenso e il gusto inconfondibile dell’olio nuovo si fondono con la bellezza dei paesaggi umbri, creando un’esperienza memorabile per il palato e per gli occhi.

Successivamente, il treno si veste di cioccolato (16 e 23 novembre) in concomitanza con la kermesse “Eurochocolate” di Perugia.

La “Chocolate Edition” offrirà degustazioni di pregiate creazioni cioccolatose e l’opportunità di immergersi nell’atmosfera dolce e golosa della città umbra.

Infine, in vista dell’avvicinarsi delle festività natalizie (dal 30 novembre al 4 gennaio), l’Espresso Assisi si trasforma in un convoglio magico, proponendo itinerari dedicati ai “Mercatini di Natale”.

I viaggiatori potranno lasciarsi incantare dalle luci e dall’atmosfera festosa di Arezzo e Assisi, scoprendo le tradizioni natalizie locali e lasciandosi trasportare dalla magia del periodo.

Per rendere questa esperienza ancora più accessibile, Fs Treni Turistici Italiani ha introdotto la tariffa “Tti Special 25”, un’offerta limitata nel tempo che consente di beneficiare di uno sconto del 25% su un numero ristretto di posti.

I biglietti, disponibili attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia e sul sito web dedicato www.fstrenituristici.it, rappresentano un invito a riscoprire il piacere di viaggiare lentamente, assaporando ogni momento e lasciandosi conquistare dalla bellezza dell’Italia più autentica.

Più che un viaggio, un’immersione nel cuore pulsante del patrimonio italiano.