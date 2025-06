Umbria: Esportazioni in Crescita, Resilienza in Tempi Turbolenti

Umbria: Eccellenza Esportiva e Resilienza in un Contesto Globale TurbolentoIl Rapporto annuale sull’economia e finanza dei distretti industriali dell’Umbria, elaborato da Intesa Sanpaolo, dipinge un quadro incoraggiante per il futuro del tessuto produttivo regionale, nonostante un panorama economico internazionale tutt’altro che lineare e segnato da persistenti incertezze. I risultati del 2024 rivelano una performance esportativa umbra notevolmente robusta, che si discosta positivamente dalla media nazionale e testimonia la capacità di adattamento e la competitività dei distretti locali.L’export umbro ha registrato una crescita significativa del 16,7% rispetto all’anno precedente, traducendosi in un incremento di 175 milioni di euro e superando la soglia dei 1,2 miliardi di euro. Questo risultato, frutto di un’analisi approfondita condotta dal Research Department di Intesa Sanpaolo, sottolinea il ruolo strategico della banca nel fornire supporto e accompagnamento al sistema economico regionale. La presentazione dei dati, avvenuta in presenza di Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, e Simone Cascioli, direttore generale di Confindustria Umbria, ha evidenziato la collaborazione tra istituzioni finanziarie e associazioni di categoria nel promuovere lo sviluppo del territorio.Il successo esportativo umbro è trainato principalmente dai distretti della Maglieria e Abbigliamento di Perugia e dell’Olio, che hanno dimostrato una notevole resilienza e capacità di crescita nel tempo. Il settore della Maglieria, con un contributo di quasi il 67% del totale delle esportazioni distrettuali, ha realizzato un fatturato di 821 milioni di euro, incrementando le proprie performance del 16,1%. Il distretto dell’Olio, grazie anche a un aumento dei prezzi, ha registrato una crescita del 26,5%, posizionandosi come leader nel settore a livello nazionale.Contrariamente al trend generale, il distretto del Mobile dell’alta valle del Tevere ha subito una flessione dell’8,7%, mentre il settore della Meccanica ha registrato un calo, penalizzato da un contesto recessivo in Germania, un mercato strategico per l’export italiano.Nonostante le incertezze globali, il sistema produttivo umbro continua a trovare margini di crescita, superando la media nazionale e dimostrando una capacità di innovazione e adattamento. Nocentini ha sottolineato come l’Umbria si posizioni tra le regioni primarie per crescita delle esportazioni e abbia visto un raddoppio del saldo commerciale rispetto al 2000. Intesa Sanpaolo si conferma partner strategico per le imprese umbre, con un impegno di 2,7 miliardi di euro erogati nel 2024 per sostenere percorsi di crescita, promuovendo l’espansione verso nuovi mercati, la transizione digitale e la sostenibilità ambientale.Il mercato americano, con una quota del 19,2% e una crescita del 15%, rimane il principale sbocco per le esportazioni umbre. In risposta alle sfide poste dai dazi americani, le imprese locali stanno adottando strategie diversificate, focalizzandosi sulla ricerca di nuovi clienti in mercati alternativi.Guardando al 2025, le prospettive rimangono complesse e la capacità di diversificare e adattarsi sarà cruciale per cogliere le opportunità emergenti. Cascioli ha sottolineato l’importanza di investire in innovazione, competenze, formazione e internazionalizzazione, rafforzando le sinergie tra imprese, istituzioni e sistema del credito, per affrontare le sfide di un contesto globale in continua evoluzione. La resilienza del sistema produttivo umbro, incarnata dalla sua capacità di superare le avversità e mantenere un trend di crescita positivo, si configura come un esempio di eccellenza e un motore di sviluppo per l’intera regione.