Umbria, fuga di cervelli: allarme record, -2.620 laureati.

L’anno 2024 ha segnato un punto di svolta allarmante nel panorama demografico italiano, con un’accelerazione senza precedenti della cosiddetta “fuga dei cervelli”.

I dati Istat, analizzati dalla Camera di Commercio regionale, rivelano un fenomeno che non è più circoscritto a episodi isolati, ma si configura come una tendenza strutturale e preoccupante, particolarmente acuta in Umbria.

La regione, cuore pulsante di tradizioni e potenziale inespresso, ha visto un’impennata del 61,9% nel numero di laureati che hanno scelto di abbandonare la residenza italiana per stabilirsi all’estero, raggiungendo la cifra di 722 individui.

Questo dato, che supera il precedente picco del 2020, corrisponde alla perdita di un’intera facoltà universitaria di dimensioni considerevoli, un impoverimento di capitale umano che rischia di compromettere il futuro sviluppo del territorio.

Il flusso in uscita non è bilanciato da un adeguato ricambio.

Sebbene si registri il ritorno di alcuni professionisti italiani che avevano precedentemente lavorato all’estero, con 174 ingressi nel 2024, il rapporto tra uscite e ritorni rimane profondamente sbilanciato: per ogni quattro laureati umbri che emigrano, meno di uno fa ritorno.

Questo squilibrio accentua la perdita di competenze specialistiche e di capitale intellettuale, cruciale per l’innovazione e la competitività.

Il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, sottolinea l’urgente necessità di una presa di coscienza collettiva e di un impegno sinergico da parte di tutte le istituzioni.

Il provvedimento recentemente adottato dalla Regione rappresenta un primo passo, ma è insufficiente a risolvere una problematica così complessa e radicata.

È imperativo definire un pacchetto organico di misure concrete, capaci di trasformare il tessuto economico e sociale umbro, creando opportunità di crescita professionale e personale che possano incentivare i giovani talenti a rimanere e a contribuire attivamente al progresso della regione.

La transizione digitale ed ecologica, considerate pilastri fondamentali per il futuro dell’Umbria, richiedono competenze avanzate e una forza lavoro altamente qualificata.

Tuttavia, la fuga dei laureati rischia di vanificare gli sforzi compiuti in questi settori strategici, compromettendo la capacità della regione di competere a livello nazionale e internazionale.

L’analisi dei dati complessivi nel periodo 2015-2024 evidenzia un quadro allarmante: 4.380 laureati hanno lasciato l’Umbria, mentre solo 1.760 ne sono rientrati, generando un saldo negativo di 2.620 unità.

A livello nazionale, la situazione è ancora più drammatica, con una perdita cumulativa di 179.177 laureati, a testimonianza di una crisi strutturale che affligge l’intero paese.

Contrastare questa “emorragia” di talenti richiede un approccio multidimensionale, che comprenda incentivi fiscali, politiche di sostegno alla ricerca e all’innovazione, miglioramento dell’offerta formativa, promozione di un ambiente lavorativo attrattivo e creazione di opportunità di carriera stimolanti.

In sintesi, è necessario investire nel futuro dell’Umbria e dell’Italia, valorizzando il capitale umano come risorsa strategica per la crescita sostenibile e il benessere collettivo.