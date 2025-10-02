Umbria in sciopero: CGIL contro l’aggressione alla Flotilla

Venerdì 3 ottobre, l’Umbria si unisce a una mobilitazione nazionale: uno sciopero generale indetto dalla CGIL, che coinvolge svariati settori, pubblici e privati, in un atto di difesa dei principi costituzionali, in solidarietà con la popolazione palestinese e in risposta all’aggressione subita dalla Global Sumud Flotilla.

Lo sciopero, regolamentato dall’articolo 146/90, prevede la garanzia delle prestazioni essenziali, come stabilito dalle normative di settore.

Contestualmente, la CGIL ha programmato due piazze di concentramento e cortei in Umbria.

A Perugia, il concentramento è previsto alle ore 9:00 in Piazza Partigiani, con un corteo che si dirigerà verso Piazza Italia e un successivo presidio sotto la Prefettura.

A Terni, il concentramento avverrà in Piazza Buozzi (Piazza Valnerina), con un corteo che si unirà ad altre iniziative previste per la giornata, concludendosi in Piazza della Repubblica.

L’attacco alle navi civili che trasportavano cittadini italiani rappresenta una violazione inaccettabile dell’ordine costituzionale, un ostacolo diretto all’assistenza umanitaria e alla solidarietà verso la popolazione palestinese, che si trova ad affrontare una situazione di profonda crisi umanitaria e di potenziale genocidio, secondo le denunce delle organizzazioni internazionali.

L’incidente mette a rischio la sicurezza e l’incolumità di lavoratori, volontari e attivisti, esponendo la fragilità del diritto internazionale e la responsabilità del governo italiano, accusato di abbandono nei confronti dei propri cittadini in acque internazionali.

Le accuse mosse alla Flotilla, volte a contestare una presunta violazione del blocco marittimo, sono interpretate come un tentativo di eludere la realtà di un conflitto che ha già profondamente eroso i principi del diritto internazionale.

Questo diritto, costruito attraverso generazioni di impegno e sacrificio, con un ruolo significativo delle organizzazioni sindacali, necessita di essere riaffermato e difeso, al di là di interessi geopolitici e commerciali che ne hanno distorto il significato originario.

La CGIL sollecita l’Unione Europea e i governi a riscoprire il coraggio di promuovere un approccio pacifico e di garantire il rispetto dei diritti umani.

La Global Sumud Flotilla non è solo un’iniziativa isolata, ma un simbolo di speranza e un appello alla responsabilità per tutti i lavoratori italiani, che aspirano a un futuro di pace, giustizia sociale e rispetto del diritto internazionale.

La mobilitazione mira a riaccendere il dibattito pubblico su temi cruciali come la responsabilità dei governi, il diritto all’autodeterminazione dei popoli e la necessità di un’azione umanitaria efficace e imparziale.

La CGIL invita a superare le reticenze e le complicità che hanno finora ostacolato una risoluzione equa e duratura del conflitto israelo-palestinese.