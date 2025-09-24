Umbria: raccolto olio d’oliva tra sfide e valorizzazione

Umbria, la raccolta dell’olio d’oliva tra sfide climatiche e valorizzazione di un’eccellenza regionaleSi apre in Umbria la nuova campagna di raccolta delle olive, un momento cruciale per l’economia agricola regionale, ma che si presenta quest’anno con un quadro produttivo caratterizzato da incertezze e una controtendenza rispetto alle aspettative nazionali.

Secondo le prime stime fornite da Coldiretti e Aprol Umbria, la resa olivicola potrebbe subire una flessione di circa il 30% rispetto all’annata precedente, un calo che si manifesta in maniera disomogenea sul territorio, creando una mappa a “macchia di leopardo” di produttività.

Giulio Mannelli, presidente di Aprol Umbria e vicepresidente di Coldiretti Perugia, sottolinea come questa sia una previsione preliminare, soggetta a variazioni in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche nelle prossime settimane.

Nonostante il calo quantitativo, si prospetta una qualità elevata delle olive e buone rese per unità di peso, elementi che potrebbero mitigare in parte l’impatto negativo sulla produzione complessiva.

A differenza della passata stagione, caratterizzata da un clima favorevole che ha contribuito a un raccolto particolarmente abbondante, questa annata è segnata da problematiche legate all’azione della mosca olearia, un insetto parassita che attacca le olive, compromettendone la qualità.

Le piogge estive intense, paradossalmente benefiche per altre colture, hanno favorito l’espansione dell’insetto, aggravando la situazione.

A questo si aggiunge il fenomeno naturale dell’alternanza produttiva, un meccanismo consolidato nel settore olivicolo, che prevede una sovrapposizione di anni di raccolto abbondanti con anni di “scarico” con rese inferiori.

Di fronte alle crescenti sfide poste dai cambiamenti climatici e da altri fattori ambientali, si rende imprescindibile un impegno rafforzato verso scelte agronomiche innovative, strategie commerciali mirate e investimenti in tecnologie avanzate per la coltivazione dell’olivo.

la promozione di pratiche agricole sostenibili, mirate a minimizzare l’impatto ambientale e ad attutire gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, appare come un dovere imprescindibile.

