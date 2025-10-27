Umbria, rivoluzione nel commercio: tavolo aperto per nuove regole.

L’Umbria si proietta verso il futuro del commercio, aprendo un tavolo di confronto per una radicale revisione della normativa vigente, ormai inadeguata a interpretare le dinamiche di un mercato profondamente trasformato.

La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha annunciato un’iniziativa di co-progettazione, fissata per l’11 novembre, sottolineando come l’evoluzione socio-economica richieda un’immediata e consapevole revisione della Legge del Commercio del 2014.

L’evento, che ha segnato gli 80 anni di Confcommercio Umbria, ha rappresentato un momento di riflessione sull’importanza storica e strategica dell’associazione, pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La celebrazione degli 80 anni di Confcommercio Umbria non è stata solo una ricorrenza, ma un’occasione per riaffermare il ruolo cruciale dell’associazione nell’identità e nella vitalità della regione.

La presidente Proietti ha ricordato la proficua collaborazione con il presidente Mencaroni, caratterizzata da un dialogo franco e costruttivo, essenziale per affrontare le sfide complesse che il settore commerciale si trova ad affrontare.

Durante l’evento, è intervenuta anche Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa, che ha evidenziato il significato profondo dell’impegno quotidiano di chi gestisce un’attività commerciale: un atto di responsabilità collettiva e comunitaria, inscindibile dal tessuto sociale e culturale del territorio.

Questa azione, lungi dall’essere un’attività isolata, rappresenta un contributo attivo alla costruzione della comunità.

Il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, ha espresso un apprezzamento sentito per la capacità propositiva e l’organizzazione dimostrata dagli operatori commerciali umbri, sottolineando l’importanza vitale di preservare e valorizzare il loro ruolo di presidi territoriali, custodi dell’identità locale e motori di sviluppo.

La sua presenza ha sottolineato come l’impegno del Governo nazionale sia rivolto a sostenere le imprese e a promuovere la crescita economica del Paese.

A rappresentare il Comune di Perugia, la sindaca Vittoria Ferdinandi ha annunciato un piano di rigenerazione urbana orientato a salvaguardare la qualità del commercio locale, con scelte urbanistiche mirate a favorire la creazione di un ambiente favorevole alle attività economiche e alla vivibilità della città.

L’amministrazione comunale è consapevole che il futuro di Perugia passa attraverso un approccio innovativo e sostenibile, capace di coniugare tradizione e modernità.

L’iniziativa di co-progettazione rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere attivamente tutti gli stakeholder del settore commerciale – imprese, istituzioni, associazioni – nella definizione di una nuova visione per il futuro del commercio in Umbria, in grado di rispondere alle sfide del mercato globale e di valorizzare le peculiarità del territorio.

Il focus sarà posto sull’innovazione, la sostenibilità, la digitalizzazione e la creazione di nuove opportunità di sviluppo per le imprese umbre.